De 18 a 20, Aracaju será a capital mundial do esporte paralímpico escolar

13/07/19 - 06:00:26

De 18 a 20 de julho, os maiores especialistas do mundo estarão na Unit durante o 2º Seminário Internacional Paralímpico Escolar, realizando conferências, mesas redondas e 12 minicursos

De 18 a 20 de julho, acontecerá pela primeira vez em Aracaju o Seminário Internacional Paralímpico Escolar. Sediado na Universidade Tiradentes, campus Farolândia, a segunda edição do evento é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e Academia Paralímpica Brasileira (APB), instituições sem fins lucrativos e conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Atividades facilitadoras de inclusão por meio do esporte paraolímpico na escola, aspectos médicos do esporte paraolímpico, metodologia de iniciação ao paradesporto na escola e conceitos e terminologias relativos às pessoas com deficiência a serem utilizados pela mídia são temas das conferências e mesas-redondas do evento que contará com a participação de membros da CPB, APB e do Instituto Português do Desporto e Juventude.

Para a prática, o inscrito no evento poderá participar de até dois dos 12 minicursos disponíveis, dentre eles, avaliação e testes neuromotores, natação, tênis em cadeiras de rodas e atividades para deficientes visuais e deficientes intelectuais.

Profissionais e estudantes de Pedagogia, da Educação Física e de áreas correlatas da Saúde que atuam no sistema regular de ensino ou em instituições que atuam na iniciação da prática paradesportiva ainda podem se inscrever no evento.

Basta acessar: www.unit.br/eventos. A inscrição custa apenas R$50 e inclui a participação em até dois minicursos.

Fonte assessoria