NOVE CIDADES ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS RECEBEM ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO

13/07/19 - 06:59:27

Foram distribuídos 20mil litros nas cidades de Riachuelo, Malhador, Boquim, Pedrinhas, Lagarto, Simão Dias, Aquidabã, Carira e Brejo Grande

Desde o início das fortes chuvas que chegaram ao estado, o Governo vem realizando um trabalho de monitoramento e assistência aos municípios atingidos pelas águas. A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), começou a distribuir nesta sexta-feira (12), água potável para os moradores de vários municípios sergipanos. Para amenizar as dificuldades com o desabastecimento, foram assistidas as cidades de Riachuelo, Malhador, Boquim, Pedrinhas, Lagarto, Simão Dias, Aquidabã, Carira e Brejo Grande. Foram 20 mil litros distribuídos em cada município.

O Deso deve ampliar a partir deste sábado (13), a distribuição de água potável com caminhões pipa para outros municípios, até que o abastecimento se normalize.

Os municípios que registram abastecimento reduzido pela alta turbidez da água são: Itabaiana (Povoado Cajaiba), Divina Pastora, Santo Amaro, Riachuelo, Malhador, Boquim, Pedrinhas, Arauá, Japaratuba, Rosário do Catete e Nossa Senhora das Dores (Cidade de Dores, Povoados Ascenso, Barreiro e Volta) e Itaporanga D’Ajuda.

DER

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) está com seis equipes de operação, distribuídas nas rodovias estaduais, fazendo trabalho de sinalização, desobstrução de rodovias devido à queda de árvores, materiais de encostas (areia, rochas, entre outros), limpeza de calhas e retirada de lixos das margens das estradas, minimizando os danos causados pelas chuvas. Mais de 20 trechos de rodovias já receberam os serviços.

De acordo com o governador Belivaldo Chagas, os técnicos do DER estão aguardando a chuva diminuir para avaliar os danos causados nas rodovias e, a partir daí, definir as providências a serem adotadas. “Antes das chuvas chegarem estávamos realizando uma operação tapa buracos nas rodovias estaduais, entretanto, com os estragos causados pelas águas, teremos que redefinir um calendário de ações para consertar os estragos causados nas rodovias”, ressaltou.

O DER se mantém atento às possíveis ocorrências e disponibiliza os números de telefone 0800 284 9016 e 3253-1149 para que o cidadão possa comunicar qualquer obstrução nas rodovias estaduais.

Foto assessoria