Prefeitura de Aracaju inicia Operação Volta às Aulas nesta segunda-feira, dia 15

13/07/19 - 06:15:51

Na próxima segunda-feira, 15, a Prefeitura de Aracaju dará início a Operação Volta às Aulas, com o objetivo de conscientizar os condutores quanto à importância do cumprimento das regras de trânsito na porta das escolas e fiscalizar os veículos que fazem o transporte dos estudantes. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) é responsável pela execução da Operação, que será realizada da segunda a sexta-feira, 19, nos horários de entrada e saída das escolas particulares da cidade, que retornarão suas atividades semanas que vem. No decorrer do mês, a operação será feita também no entorno das escolas públicas.

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT promoverá ações de conscientização para que os condutores evitem a formação de filas duplas no entorno das escolas, ocasionando congestionamentos, e respeitem também a travessia dos pedestres. Outra vertente da operação, envolve a fiscalização dos transportes escolares, onde serão inspecionados os documentos dos veículos que fazem este serviço e os itens de segurança obrigatórios, como o cinto de segurança, retrovisores e extintores de incêndio.

Ao longo da semana, as equipes estarão presentes nas seguintes escolas: Amadeus, Ideal, CCPA, COC, IDFG, Bom Pastor, Santana, Sesi AF, Master e Jardins.

Para o superintendente da SMTT, Renato Telles, a Operação Volta às Aulas chama a atenção das pessoas para a segurança dos estudantes na porta das escolas. “O nosso foco são os colégios localizados em locais de muito fluxo e que o trânsito fica complicado nos horários de entrada e saída dos alunos. A intenção é conscientizar a pessoa que vai deixar a criança na escola a não formar fila dupla e dar preferência ao pedestre, que são as infrações mais cometidas nesses locais”, ressalta.

Dica de cuidados

Já o diretor de Transportes Públicos da SMTT Augusto Magalhães, orienta que os contratantes do transporte escolar observem se o veículo está em bom estado e se oferece segurança aos passageiros. “É importante que os pais vejam se nos veículos há a autorização da SMTT nas duas laterais do carro, e se há cinto de segurança em bom estado para todos os passageiros”, frisa Augusto.

O diretor conta que haverá fiscalização também para coibir os transportes não autorizados. “Estaremos fiscalizando os transportes regularizados e também os clandestinos para dar ainda mais segurança aos pais e estudantes”, disse.

Informações e foto SMTT