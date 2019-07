Chuvas: PRF faz recomendações para condutores na estrada

13/07/19 - 08:55:21

Os oito acidentes atendidos pela PRF nas rodovias federais de Sergipe nas últimas 72 horas, tiveram em comum o fato de todos eles ocorrerem com o tempo chuvoso e a pista molhada. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações para quem vai pegar a estrada em dias de chuva.

A PRF destaca que, com a pista molhada e a visibilidade prejudicada, a velocidade deve ser reduzida e compatível com o trecho. O condutor também deve ficar atento e aumentar a distância de segurança em relação ao veículo que trafega à frente, sem forçar ultrapassagens.

Situação dos veículos:

– Faróis ligados: é obrigatório o uso dos faróis baixos ligados nas rodovias durante o dia, cujo objetivo é ver e ser visto. Com o tempo chuvoso, o item é imprescindível.

– Pneus e palhetas dos limpadores de para-brisa: As palhetas devem estar em bom estado de conservação e os pneus bem calibrados e com o nível de desgaste dentro dos padrões e recomendações do fabricante.

Conforme a PRF, os pneus gastos estão muito mais propensos ao fenômeno da aquaplanagem, que é a perda total de contato entre o veículo e o solo. Caso enfrente uma situação de aquaplanagem, o condutor deve retirar o pé do acelerador e aguardar o veículo estabelecer contato com o pavimento. “Não pise no pedal do freio e não faça manobras bruscas com o volante”, alerta a PRF.

– 191: É o número do telefone de emergência da PRF. A ligação é gratuita e pode ser feita por qualquer telefone.

Fonte: Ascom PRF