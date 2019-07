VÁRIOS PONTOS DAS RODOVIAS QUE CORTAM O ESTADO FORAM DESOBSTRUÍDAS

13/07/19 - 05:56:34

Seis equipes fazem retirada de árvores e material de encostas e desobstruem pistas

Após uma semana de fortes chuvas ocorridas em todo o Estado, ocasionando queda árvores, materiais de encostas (areia, rochas, entre outros) em diversos trechos da malha viária de Sergipe, e a fim de manter a fluidez do tráfego, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), através do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), continua executando a limpeza e retirada de árvores nas rodovias prejudicadas.

Desde o dia 9 deste mês, quase 20 trechos de rodovias estaduais receberam estes serviços, são seis equipes espalhadas pelas rodovias nos oito territórios sergipanos. No município de Nossa Senhora da Glória, por exemplo, o trecho que sofreu erosão no percurso que liga a cidade ao município de Nossa Senhora Aparecida, já foi sinalizada e limpa após queda de barreira.

Já na Rodovia João Bebe Agua, nesta sexta-feira (12), três pontos onde ocorreram queda de barreiras já foram desobstruídos. Na Rodovia SE-245, em Riachuelo, a estrada está totalmente alagada e encontra-se interditada. As equipes do DER já foram ao local e aguardam a diminuição das águas para precisar se houve danos na via e na ponte e assim avaliar o que será executado.

No povoado Siririzinho, município de Siriri, também houve alagamento e o DER já está realizando a limpeza de calhas e retirada de lixos às margens da rodovia, minimizando assim os danos.

A rodovia que liga Santa Rosa de Lima a Divina Pastora (SE-240), foi interditada e sinalizada depois avaliar os danos causados e a partir daí definir as providências a serem adotadas.

O DER se mantém atento às possíveis ocorrências e disponibiliza os números de telefone 0800 284 9016 e 3253 1149 para que o cidadão possa comunicar qualquer obstrução nas rodovias estaduais.