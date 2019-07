Vigilância permanente

13/07/19 - 00:03:54

Diógenes Brayner – [email protected]

Os períodos de chuvas em Aracaju sempre trouxeram problemas para a comunidade. A Capital sergipana não se dá bem nem com as “águas de verão”. Isso é eterno. Aliás é um mal nacional. Onde há chuva demorada e intermitente os problemas afloram e são solucionados de forma paliativa, mesmo que todos saibam do risco que se corre para a chuvarada seguinte. É bom lembrar – até por ironia – que alagamentos, enchentes, transtornos gerais sempre que chove tiram votos. Principalmente a prefeitos de cidades que sofrem com esse problema eternamente.

Assim como se precisa de uma Secretaria de Segurança – por exemplo – que ampara a sociedade contra a violência, também se faz necessário um órgão qualquer que cuide da população de fenômenos naturais. Nesse caso, em Sergipe, exatamente as chuvas. Quem mais sofre é a periferia. Aliás, esse descuido para quem reside nos bairros mais distantes é prática das administrações em todo o País. Não há uma política séria de tornar melhor a vida daqueles que moram distantes do núcleo onde residem as classes médias e os considerados ricos. As elites, enfim.

Embora áreas consideradas nobres também sofram os efeitos eternos das chuvas em Aracaju, como é o caso do Jardins e bairro 13 de Julho, onde se presenciam alagamentos e transbordamentos de canais (esgotos imundos) que largam fezes acumuladas por todos os lados. Casas e prédios foram erguidos em áreas de mangues, que expandem lama quando se misturam com as chuvas e criam problemas sérios, tanto de locomoção, quanto de saúde. Enfim, o fim!

Mas, para não mudar de rumo, as Prefeituras de todas as cidades, principalmente na Capital, deveriam ter um órgão bem montado para, durante todo o ano, evitar inundações constantes e impedir que o povão sofra as consequências das chuvas e que isso se torne um problema comum a cada inverno, vista como um fenômeno natural e sem solução. Tem que orientar a sociedade para cuidar dos esgotos sanitários, dos mangues, das baixadas e fazer um trabalho de desobstrução constante de todos os caminhos que levem a costumeiros problemas graves nos invernos.

Aliás, isso dá voto e mais do que isso, economiza gastos emergenciais para atender às comunidades atingidas, cujo montante supera a manutenção de um setor montado todo o tempo para que as chuvas não provoquem danos ao cidadão.

Um bom passo

A instalação do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parceria Público Privadas em Sergipe é um passo à frente para a economia no Estado, que não pode esperar por ações do Planalto.

*** O Conselho agiu inicialmente com a consulta pública para Parceria Público-Privada (PPP) na gestão da Ceasa de Itabaiana. Agora estão na fila o CIC e a Ceasa Aracaju.

Não da para segurar

Apesar de parecer traumático para os trabalhadores, as privatizações se tornam inadiáveis quando a empresa pública dá prejuízo e termina por se tornar inútil para o Estado.

*** Devem permanecer empresas que se mantenham, como é o caso do Banese e da Deso. Este último com uma reestruturação ampla.

Idade para professores

Por 465 a 25 votos, o destaque do PDT para reduzir a idade mínima de aposentadoria de professores da educação básica, que já havia sido reduzida no texto-base da reforma da Previdência, foi aprovado.

*** Pela mudança, as idades exigidas na regra de transição passam a ser de 52 anos para mulheres e de 55 anos para homens.

Fábio Henrique comemora

O deputado federal Fábio Henrique (PSD) comemorou a aprovação do destaque que reduz idade de aposentadoria para professores.

*** Emocionado, disse que se sente muito orgulhoso de integrar o PDT, um partido de Brizolla e que sempre lutou pelos trabalhadores. “O PDT conseguiu uma grande vitória para os professores”.

Oposição consciente

Fábio Henrique disse anda que o PDT tem feito um papel de oposição consciente, e que sempre defendeu a Educação.

*** Essa emenda defendida por FH foi assinada por todos os deputados do partido, que entenderam a necessidade de reduzir os danos para a aposentadoria dos professores.

Fazendo Fake News

Fábio Mitidieri (PSD) admitiu que a reforma é importante para o país e para Sergipe. “Mas estão fazendo muita Fake News sobre isso”. Acha que “para exercer mandato, o cidadão tem que ter coragem para enfrentar temas polêmicos como esse”.

*** Vamos aos fatos: idade mínima: 62 mulher e 65 homem; Professores: 52 mulher e 55 homem. Servidores Estaduais e Municipais: estão fora da reforma.

*** Aposentado Rural: fora da reforma. Não muda nada. BPC: fora da reforma. Pensão: quem já recebe não muda nada. As futuras pensionistas receberão 60% do benefício, mais 10% por dependente.

*** Políticos: Deputados: todos os novos irão para o regime geral. Quem já estava no regime especial terá que contribuir por 35 anos como deputado, ter idade mínima de 65 anos e contribuir com R$ 3, 800,00 por mês.

Votar contra foi demagogia

O deputado Fábio Mitidieri (PSD) disse ainda que o “país está quebrado. Sergipe está quebrado e a Previdência está quebrada”. Sergipe tem um rombo mensal de R$ 100 milhões na previdência. Esse valor daria para recuperar nossas rodovias, pagar a folha em dia e investir na saúde.

*** Fábio diz que respeita quem votou contra, “mas, para mim, foi demagogia”.

*** E mais: “Eu não mudei, continuo o mesmo Fábio, sou de centro esquerda. Está dentro de mim isso. Mas tenho responsabilidade com meu país. Sei que vou receber muitas críticas, mas acredito que estou certo. Só não poderão dizer que eu me omiti”.

Gabinete permanente

O ex-deputado Valadares Filho (PSB) defende que seja montado um Gabinete Permanente para tratar sobre escoamento de água independente da chuva: “Não se pode cuidar do escoamento apenas durante os temporais”.

*** Esse Gabinete fazia vigilância nos canais e áreas vulneráveis a alagamento, inclusive orientando os habitantes sobre o que provoca o acúmulo de água.

Candidato à Prefeitura

Valadares Filho não diz que será candidato a prefeito, mas fala que PSB fará o seu papel e não deixará de ter um nome para disputar a sucessão municipal.

*** Valadares diz que não foge ao desafio, mesmo sendo candidato ou não.

Machado articula bem

Tem chamado atenção de algumas lideranças políticas do Estado à disposição do ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) em articular filiações para seu partido, entre elas a do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC).

*** Machado inclusive esteve com pessoas vinculadas ao chamado Grupo Independente e conversou com Nelson Felipe e Georlize. Não pretende parar por aí…

Rodrigo e o PSL

Chega à informação de que o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) está se transferindo para o PSL e será candidato à Prefeitura de Aracaju. Segundo um deputado, “ele está indo no estilo Bolsonaro, batendo pesado no prefeito Edvaldo Nogueira”.

*** Rodrigo viajou esta semana a Brasília para tratar sobre o assunto e deve assumir o Diretório Regional do PSL em Sergipe.

*** O convite teria sido feito oficialmente pela cúpula nacional do partido.

Não crê na troca

Um parlamentar próximo a Rodrigo Valadares acha que ele não terá coragem de deixar o PTB e ingressar no PSL para disputar a Prefeitura de Aracaju, em razão do vínculo partidário.

*** Caso ele troque seu partido pelo PSL, o vereador Vardo da Lotérica (PTB), de Itabaiana, vai buscar a sua vaga na justiça. Vardo é primeiro suplente de deputado e perdeu por apenas dois votos de diferença.

Bom Preço fecha hiper

O Hiper Bom Preço Jardins, ao lado shopping, fechou ontem suas portas. A empresa diz que será reformado e voltará com outro nome da rede Walmart, mas há quem informe que será desativado.

*** Antes de fechar o Bom Preço Jardins vendeu tudo a preço de banana. As outras lojas da rede estão em liquidação. Servidores com receio de que outros também hibernem.

Deu nas redes sociais

///Monopólios privados – O jornalista César Gama diz que “a elite parasita e corrupta deste Estado, acumpliciada com seus fantoches dos poderes executivo, legislativo e judiciário, está fazendo leis e usando-as a seu favor contra a população para construir monopólios privados de serviços de consumo cativo.

*** Primeiro foi o fim dos lixões, o que resultou em aumento de custos de todas as prefeituras, à custa do dinheiro do contribuinte, para que empresas que caíram de paraquedas no Estado lucrassem muito, oferecendo seus serviços privados de aterros sanitários, pagos com dinheiro público.

*** Agora é chegada à vez dos matadouros, após construção de um abatedouro privado em Itabaiana e outro que está sendo construído em Itaporanga. O que virá depois?”

///Reforma da previdência – O deputado estadual Capitão Samuel diz que diminuiu a idade exigida para aposentadoria de policiais federais, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários e socioeducativos federais, caso cumprirem a regra de pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para se aposentar.

*** Explica que caso cumpram o pedágio, a idade será de 52 anos para mulher e de 53 anos para homem. Se não cumprirem o pedágio, a idade exigida continua a ser de 55 anos para ambos os sexos. O tempo de contribuição exigido, e sobre o qual é calculado esse pedágio, é o da Lei 51/85: 25 anos para mulher e 30 anos para homem.

///Culpa do Governo – O presidente Rodrigo Maia jogou o atraso na votação da reforma da Previdência, que só será encerrada na Câmara na volta do recesso parlamentar, na desorganização do governo. Em entrevista à GloboNews, o democrata explicou que acabou perdendo muito tempo tentando organizar as votações e isso acabou atrasando todo o processo.

*** “Você não ter um governo organizado atrapalha muito. Perdemos todo o início da semana tentando organizar a base. Isso só foi possível na quarta-feira”, disse. Ele ainda explicou que encerrou a votação dos destaques na noite da votação do texto-base porque ficou assustado com a desorganização. “Perdemos toda a quinta-feira, estudando todos os destaques, chamando líder por líder para trabalhar cada destaque”, completou.

Um bom bate papo

Não conversou – O deputado Gilmar Carvalho (PSC) ainda não conversou com o presidente regional do PSC, ex-deputado André Moura, sobre sua saída do partido.

Melhor forma – Gilmar Carvalho pretende disputar a Prefeitura de Aracaju e está a caminho do DEM. A conversa com André é para ver a melhor forma de mudanças.

Requerer vaga – Segundo informação de um advogado da área, mesmo que haja consenso da sigla para saída, o suplente pode requerer a vaga de Gilmar.

Rogério solidário – O senador Rogério Carvalho fez discurso ontem se solidarizando com pessoas que foram atingidas pelas chuvas que caem em Sergipe.

Com apreensão – Márcio Macedo (PT) também diz que está acompanhando com apreensão as chuvas que caem em Sergipe e especialmente em Aracaju.

Cumpre papel – O governador Belivaldo Chagas cumpriu ontem o seu papel de estar à frente dos trabalhos para amenizar a situação das águas que inundam Sergipe.

Situação difícil – A previsão da meteorologia é de que amanhã à tarde as chuvas começam a ser reduzidas em todo o Estado. A situação é difícil.

Comete suicídio – Homem que matou uma criança de quatro meses cometeu suicídio depois de preso. Ele era ameaçado de morte se fosse levado para qualquer penitenciária.

Carlos Ayres Britto – “Quem pratica a ideia de que não há maior poder de atração que a atração do poder bem sabe irrecusáveis suas propostas de parceria com o demo”.