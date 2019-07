Ambulância do Samu colide com dois cavalos soltos na pista

14/07/19 - 09:17:24

Os animais soltos às margens das rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam causando graves acidentes

Por volta das 2 horas deste domingo (14), dois cavalos que estavam soltos e que andavam pela rodovia, por pouco não causaram uma tragédia. O grave acidente envolveu uma ambulância do Samu que ficou com a frente parcialmente destruída. Já os dois animais morreram no local.

As informações são de que os Air bags foram acionados e evitou que uma tragédia ocorresse.

Foto Grupo de WhatsApp Amigos da Região Sul

Matéria atualizada às 09:49h para correção de informação