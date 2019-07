CONFIANÇA DE VIRADA DERROTA ABC POR 2 A 1 NO FRASQUEIRÃO NO RIO GRANDE DO NORTE

14/07/19 - 06:12:53

O Confiança foi até o Rio Grande do Norte para enfrentar a equipe do ABC, pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Uma partida importante para as duas equipes, o time alvinegro tentando se livrar da zona do rebaixamento, já o time azulino brigando para se consolidar no G-4.

Com a bola rolando foi o ABC que começou assustando a defesa do Confiança. Embalado com o apoio de 10 mil torcedor os donos da casa pressionaram e aos seis minutos o atacante Jefinho de cabeça balançou as redes do time sergipano. Após, o gol o Confiança melhorou na partida e depois de um escanteio cobrado pelo time azulino o atleta Tito do ABC desviou e acabou marcando um gol contra no Frasqueirão.

Já, no segundo tempo a partida se tornou igual e o Confiança conseguiu igualar as ações em campo. Empurrado pela torcida, o Alvinegro tentava pressionar, mas errava muito. Mas, aos 27 minutos o meia Everton Santos fez um golaço. O meia azulino recebeu a bola de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Edson. Após, o gol o ABC pressionou, mas o goleiro Genivaldo fez boas defesas e conteve o ataque alvinegro. Final de jogo: ABC 1×2 Confiança.

Com a vitória o dragão segue na vice- liderança do grupo A, com 21 pontos. Já o ABC segue na zona de rebaixamento com nove pontos. A próxima partida do do ABC será contra o Botafogo-PB, no dia 20, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Já, o Confiança enfrenta, na Arena Batistão, o Imperatriz, no dia 21 deste mês.

A décima segunda rodada será concluída na segunda-feira com mais quatro jogos. Confira os confrontos:

Domingo (14/07)

Treze x Imperatriz, estádio Amigão, às 16 horas

Sampaio Corrêa x Globo, estádio Castelão, às 17 horas

Santa Cruz x Botafogo-PB, estádio do Arruda, às 18 horas

Segunda-feira (15/07)

Ferroviário x Náutico, estádio Castelão, às 20 horas

Foto: Fabiano de Oliveira

Por Federação Sergipana de Futebol