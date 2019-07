Conheça o Plano de Ação da Prefeitura de Lagarto para enfrentar os efeitos das chuvas

14/07/19 - 07:45:21

É preciso organização, planejamento e muito empenho para amenizar os efeitos das fortes chuvas em Lagarto, que podem colocar em risco a vida de muitas famílias. Foi pensando nisso que a Prefeitura traçou um Plano de Ação envolvendo diversas secretarias municipais. O resultado já pode ser visto.

A Prefeita Hilda Ribeiro convocou as pastas de Ordem Pública, Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social para criar um plano em conjunto. “Desde o recebimento dos pedidos de emergência até a execução de determinado serviço, nossas equipes estão preparadas para colocar em prática o que foi planejado”, ressaltou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Através do (79) 3631-3439, a população tem acesso direto à Defesa Civil do município, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania. O órgão atende as áreas que estão em risco por conta das chuvas e aciona as demais pastas de acordo com a avaliação feita. Os agentes de trânsito e os guardas municipais também atuam cotidianamente nas áreas afetadas.

Se o local, seja ele uma encosta, uma área que compreende um riacho ou mesmo um imóvel, precisa de um parecer técnico, as secretarias de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas realizam o laudo para poder tomar providências, executando obras de contenção ou escoamento, paliativos ou até mesmo interdição, como aconteceu com quatro delas no Jardim Campo Novo e mais uma no Loiola 2.

Fonte: https://www.lagarto.se.gov.br/v2/secretarias-2/ordem-publica-e-defesa-da-cidadania/item/2758-conheca-o-plano-de-acao-da-prefeitura-de-lagarto-para-enfrentar-os-efeitos-das-chuvas.html