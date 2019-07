Famílias recebem mantimentos e roupas arrecadadas de campanha

14/07/19 - 08:41:38

Desde quinta-feira (11) a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, iniciou uma campanha de arrecadação de roupas e mantimentos para as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital sergipana nos últimos dias.

Neste sábado, 13, famílias que residem na Ocupação das Mangabeiras receberam parte do material arrecadado. Pelo menos 600 famílias foram beneficiadas com cestas básicas, água e kits compostos por roupas e calçados doados.

Segundo o secretário da Assistência Social, Antônio Bittencourt, a população aracajuana se uniu com um só objetivo: ajudar aqueles que mais necessitam. “São muitos os gestos de solidariedade por parte dos cidadãos, das organizações da sociedade civil e do ser privado. Em todo momento pessoas comparecem às instituições que recebem as doações e fazem suas colaborações. Um gesto de humildade e de muita empatia. Todos estão de mãos dadas acolhendo e prestando assistência às vítimas das chuvas”, disse Bittencourt.

Na Estação Cidadania, principal ponto de entrega das doações, foram contabilizados cerca de duas toneladas de roupas, centenas de calçados, mais de 200kg de alimentos, mais de 200kg de produtos de limpeza, mais de um caminhão com água mineral, entre outros materiais.

O secretário Antônio Bittencourt reforçou que o trabalho das equipes da Prefeitura para atender às necessidades das famílias deve continuar até que tudo se normalize. “A Prefeitura, através da Assistência Social, Defesa Civil, entre outros órgãos da gestão municipal, atua, sem parar, desde as primeiras horas das chuvas. Os danos foram muitos, principalmente para as famílias, portanto não podemos parar um só segundo até que tudo volte ao estado de normalidade. Então, vale lembrar que ainda precisamos da ajuda da população que já demonstrou a preocupação com as vítimas e vem nos ajudando muito durante esses dias. Só temos que agradecer e dizer que teremos profissionais nas ruas, atendendo à população afetada, até que tudo seja superado”, afirmou.

Para o líder comunitário das Mangabeiras, Jackson Muller, a chegada das doações ameniza a angústia de muitas pessoas que foram prejudicadas pelo grande volume de água que caiu na capital nos últimos dias. “Principalmente nos dias de chuva, sofremos muito porque aquela área é bem delicada. A iniciativa da Prefeitura de criar uma campanha para nos ajudar foi maravilhosa. Só nós sabemos o quanto é difícil. Toda ajuda é muito bem-vinda. Agradeço ao prefeito e a toda equipe da Assistência Social”, disse.

A dona de casa Maria Aparecida de Lorenço, que reside em um dos barracos das Mangabeiras, comemorou a chegada das doações e pontuou que aguarda as casas do projeto Pró Moradia com muita ansiedade. “Tudo isso que recebemos foi uma benção de Deus. Estávamos precisando muito, muito mesmo. Essa ação que a Prefeitura fez é algo que vem do coração dos coordenadores. Todos que doaram são verdadeiros anjos. A minha casa ficou toda alagada, foi algo muito triste. Não vejo a hora de estar dentro da minha casinha”, destacou.

Demais doações

Aracaju se solidarizou com as vítimas do período chuvoso. Pelos quatro cantos da cidade há pessoas comovidas e à disposição para colaborar como voluntário e também através de doações. Vários pontos da cidade, a exemplo da Estação Cidadania e da Associação de Moradores do Sol Nascente e JK e nos Cras, estão recebendo as doações. Com o sucesso da campanha idealizada pela Prefeitura, por meio da Assistência Social, além das famílias do Largo da Aparecida e das Mangabeiras outros cidadãos de áreas críticas da capital serão beneficiados.

Foto André Moreira