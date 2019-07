CONFIRA AQUI OS PONTOS DE COLETA DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS E DE HIGIENE

14/07/19 - 08:32:02

A Seit e a vice-governadoria também estão disponibilizando quatro pontos de coleta de doações de alimentos não perecíveis

Através da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho (SEIT) e do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec), o governo de Sergipe destinou diversos itens em apoio aos municípios mais atingidos pelas chuvas, para atender as comunidades. O material foi dividido entre as localidades, seguindo o critério de necessidade comprovada pelas equipes da Defesa Civil Estadual, e num esforço de conciliação entre as demandas dos municípios e os materiais disponíveis.

Ao todo, foram disponibilizados 153 colchonetes, 180 cestas básicas, 449 kits de roupas, 55 edredons com travesseiro, 116 lençóis de solteiro, 119 lençóis de elástico, 87 kits de lençol, 476 itens de higiene e 200 pacotes de fraldas descartáveis. Os municípios começaram a vir buscar nesta sexta-feira, 12, e continuarão ao longo do final de semana. De acordo com a secretária de Estado da Inclusão Social, Lêda Lúcia Couto, haverá equipes de plantão disponíveis para atender os municípios.

“Estamos sendo acionados pelos gestores municipais e suas equipes de Assistência Social e Defesa Civil, e estamos mobilizando toda a nossa estrutura para atendê-los, dentro das nossas possibilidades. É importante que, neste momento, todos estejamos juntos em uma grande corrente de solidariedade para minimizar o sofrimento das famílias desabrigadas. O governo do Estado está mobilizado para estar lado a lado com os municípios, pelo bem da população”, disse Lêda.

Nossa Senhora do Socorro foi um dos municípios que receberam materiais. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Maria do Carmo Paiva, a doação contribui para a superação deste momento de tamanha vulnerabilidade. “A gente agradece ao governo do Estado, através da SEIT, essa doação destinada às famílias socorrenses afetadas pelas chuvas e que, infelizmente, perderam os seus bens com a enchente. O ato da doação também minimiza a perda dos seus bens materiais”, disse a gestora.

Pontos de Coleta de doações

Nesse sentido, a Seit e a vice-governadoria também estão disponibilizando quatro pontos de coleta de doações de alimentos não perecíveis e dos seguintes itens de higiene pessoal: fralda descartável (P, M, G); desodorante; absorvente; papel higiênico; escova de dente; e creme dental.

A população que desejar se somar e fazer a doação de qualquer desses itens poderá fazer a entrega deste sábado, 13 de julho, até a quarta-feira, 17, nos seguintes locais e horários: de 08h às 17h na Defesa Civil Estadual (Rua Santa Luzia, 680 – bairro São José) e no Espaço Cuidar do Bugio (Praça Osvaldo Mendonça, s/nº); e em qualquer horário do dia ou da noite no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (Rua Siriri, 805, Aracaju) e no 2º Subgrupaento Bombeiro Militar (SGBM): (Av. Coletora A, 943, Conjunto Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro).

Fonte e foto ASN