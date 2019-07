IDOSO É ENCONTRADO MORTO, AMORDAÇADO E COM PARTE DA CABEÇA QUEIMADA

14/07/19 - 06:56:09

Um homem de um de 74 anos, identificado como João Moura da Silva, foi encontrado morto na tarde deste sábado (13) em Aquidabã, com a boca amordaçada e sinais de queimaduras.

Segundo informações da polícia, o idoso estava amordaçado e com parte da cabeça queimada. Familiares informaram que chegaram na casa do idoso, no início desta tarde, e encontraram o corpo na cozinha.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

O crime será investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.