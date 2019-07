ITABAIANA PERDE PARA O ITUANO FORA DE CASA E SE COMPLICA NA SÉRIE D

14/07/19 - 06:12:53

A equipe do Itabaiana foi até o município de Itú, em São Paulo para enfrentar o Ituano pela primeira partida da quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto aconteceu no estádio Novelli Júnior, na tarde deste sábado (13).

Mesmo distante de casa a torcida do tricolor serrano se fez presente na partida e apoiou o elenco sergipano em campo. Com a bola rolando uma partida muito igual e com bastante marcação das duas equipes. Foram os donos da casa que abriram o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. O gol foi marcado pelo atacante Angelotti. A resposta do Itabaiana surgiu aos 41 minutos, após cruzamento o atacante Luiz Paulo empatou a partida. Ainda na etapa inicial o Ituano desempatou o jogo com Marquinho em jogada individual.

No segundo tempo da partida, o jogo apresentou uma queda no quesito ataque e as duas equipes se estudaram bastante até os 25 minutos. Após, o clube paulista saiu para o jogo e aos 30 minutos o atacante Angelotti de cabeça marcou o mais um gol para o Ituano. Final de jogo: Itauano 3×1 Itabaiana.

Com a derrota o Itabaiana terá que vencer por três gols de diferença o Ituano para conquistar o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C. Caso vença por dois gols de diferença a classificação será decidida nos pênaltis. Itabaiana x Ituano voltam a campo no próximo sábado (20), às 20 horas, no estádio Etelvino Mendonça, no município de Itabaiana.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Daniel Vorley/Ituano FC