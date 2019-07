Mulher ataca padre Marcelo Rossi e o joga para fora do altar

14/07/19 - 20:14:49

O padre Marcelo Rossi sofreu um ataque inesperado de uma mulher que o atirou do altar neste domingo (14). Na ocasião, ele celebrava uma missa em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Nas imagens, antes de ser surpreendido com o golpe, o religioso aparece ministrando a sua palavra. A mulher, então, surge correndo no palco do evento e o atira com brutalidade de cima do palco.

A missa estava sendo transmitida ao vivo pela Canção Nova e as cenas são assustadoras. Na plateia, os fiéis entraram em desespero e ficaram sem reação. Pôde-se ouvir os gritos dos fãs do sacerdote, que se levantaram para ver como ele estava. Haviam mais de 50 mil pessoas no local e o pânico tomou conta.

Em seguida, os fiéis foram informados que o padre Marcelo Rossi não ficou ferido – e retornou com a missa – e a mulher foi contida pela Polícia Militar. Ela foi encaminhada para a delegacia de Lorena e o caso será registrado.

Padre tranquiliza – Padre Marcelo Rossi tranquilizou os seguidores com uma mensagem após ser empurrado do palco durante uma missa neste domingo (14).

“Glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente. Estou ótimo, amém. Em 2020, vai ser o nosso lema: Maria passa na frente, e pisa na cabeça na cabeça da serpente. Fiquem tranquilos, está tudo bem, só umas dorzinhas. Isso é normal, não quebrou nada. Amém”, disse o padre.