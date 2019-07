PREFEITURA DE RIACHUELO MONTA FORÇA TAREFA PARA ATENDER VITIMAS DAS CHUVAS

14/07/19 - 07:25:16

A Prefeitura de Riachuelo, através do empenho das equipes de diversas secretarias municipais montou uma força-tarefa para atender as famílias vítimas dos estragos causados pela chuva dos últimos dias. Até o momento, 350 famílias estão desabrigadas e algumas, que residem no povoado Sítio do Meio estão isoladas. O único acesso é feito através de canoas.

Diante da situação, a Prefeitura vem prestando toda a assistência necessária, através de recursos próprios e doações que chegam ao município. As famílias estão abrigadas em escolas, casas alugadas e casas de parentes. As equipes de força-tarefa continuam em atividade neste fim de semana e já distribuíram colchonetes, além de fornecer três refeições diárias. Nas próximas horas vai ser iniciada a distribuição de cestas básicas e na próxima terça-feira, (16), a Prefeitura fará também a entrega das cestas do programa Mesa Feliz.

Aos poucos a situação está se normalizando no município de Riachuelo e alguns moradores já estão retornando às casas, tendo em vista que o nível de água nos bairros Divineia e Tarso Garcez já está baixando. No entanto, em outras localidades ainda há pontos de alagamento. A Escola Municipal Francisco Leite Filho está sendo utilizada como ponto de referência para o recebimento das doações que chegam a todo momento. De lá, os profissionais encaminham os utensílios para as famílias.

Neste momento de dor e sofrimento, a secretaria de Saúde também está empenhada e os profissionais estão realizando um trabalho de primeira assistência, com atendimento médico e de enfermagem, realizando curativos, entregando medicamentos e passando orientações preventivas sobre doenças. Além disso, transportando pacientes que necessitem de atendimento em hospitais.

Fonte e foto ASCOM PMR