Prefeitura renova contrato com o Centro Médico do Trabalhador

14/07/19 - 09:29:51

“A inovação, habilidade e eficiência na execução dos serviços no Nestor Piva é um produto valioso resultante da experiência nossa à frente da unidade”

Os primeiros dias de 2019 para os aracajuanos foram de desassistência médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, para garantir o atendimento a população, depois que os médicos contratados não aceitaram o novo modelo de contratação decidido pela Prefeitura de Aracaju, atendendo recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), e retiraram seus nomes das escalas.

Na ocasião, o TCE recomendou a mudança de contratação para o sistema de pessoa jurídica. Desde então, a gestão municipal decidiu firmar um contrato emergencial de seis meses com a empresa Centro Médico do Trabalhador. Com isso, desde o dia 08 de Janeiro, o Centro Médico do Trabalhador – com corpo técnico formado por cirurgiões, clínicos gerais médicos intensivistas e enfermeiros está responsável pelo gerenciamento de UPA da Zona Norte.

Ao assumir o controle da unidade, a empresa retornou de imediato os atendimentos de urgência e emergência. Além disso, está garantindo todos os serviços de atendimento cirúrgico, ortopédico e clínico. Além de adequações colocadas em prática na unidade, como por exemplo: a implantação do sistema de classificação de risco, a aquisição de duas ambulâncias e a reestruturação do sistema de refrigeração.

“O retorno está sendo dos melhores, com a população sentindo a mudança de forma plena. É uma conquista para a Aracaju. Ganhamos dinamicidade, organização no acolhimento. O Centro Médico tem metas, e eu tenho acompanhado todas as ações por meio de um aplicativo, para que consigamos realmente oferecer um atendimento digno para a população aracajuana”, ressaltou Jória Dias (Gestora Administrativa).

No último dia 08 de Julho, a Prefeitura Municipal de Aracaju publicou no Diário Oficial a renovação do contrato com o Centro Médico do Trabalhador por mais 06 meses. Enquanto isso, também foi publicado a realização de Pregão Eletrônico com ajuste de modalidade para a UPA que após a licitação voltará a ser hospital.

De acordo com Jória, o Centro Médico irá participar do processo licitatório com o know-how de quem modificou profundamente a forma de atendimento no Nestor Piva.

“A inovação, habilidade e eficiência na execução dos serviços é um produto valioso resultante da experiência nossa à frente da unidade”, ressaltou.

Mediante as inúmeras atividades implantadas pela nova gestão, entre o dia de início do contrato (08 de Janeiro) até o dia 08 de Julho já tinham sido realizados quase 90 mil atendimentos.

“Estamos garantindo à população um atendimento médico de qualidade”, concluiu Jória (Gestora Administrativa).

Fonte e foto assessoria