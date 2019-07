ACESE REALIZA BALANÇO DAS ATIVIDADES E ANUNCIA CARTÃO DE BENEFÍCIOS

Cartão Acese Total chega gratuitamente com mais de 100 empresas parceiras em julho. A idéia é que novas empresas possam integrar a ação.

Após o sucesso do Projeto Tô no Centro, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe-ACESE, lançará na próxima segunda-feira, 22, um novo serviço, que já contará desde o início com mais de 100 empresas que firmaram uma parceria com a entidade e concederão um desconto de até 40% em seus produtos e serviços: o Cartão de Benefícios ACESE TOTAL.

Segundo o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, a proposta é que o ACESE TOTAL seja algo além de um cartão de benefícios. “Precisamos estimular não apenas a economia local, mas também que articule o intercâmbio entre empresas, por isso o cartão de benefícios não foi pensado apenas para o empresário, mas também para o trabalhador, que terá o mesmo desconto disponível, nos mesmos estabelecimentos”, explicou.

“O Cartão de Benefícios oferece aos usuários um desconto significativo, de maneira que todos ganham: quem vende, pois tem a oportunidade de aumentar o seu fluxo de vendas, e quem compra, que consegue um desconto atrativo em diversos serviços”, complementou.

Projeto Tô no Centro

Também serão apresentadas as ações da campanha Tô no Centro, uma iniciativa que uniu empresários do Centro da Capital para melhorar o ambiente de compras na região. De acordo com Pinheiro, o projeto foi o início de uma guinada em prol do setor do comércio, mas sabe que não seria possível sem o bom relacionamento que a entidade.

“Temos a confiança do empresariado, dialogamos com diversos setores e construímos de forma plural e, atendendo as necessidades de cada categoria, buscamos construir saídas, juntos, inclusive já com a possibilidade de expansão. É a forma mais concreta de se enfrentar momentos como este”, concluiu Pinheiro.

Da Assessoria de Comunicação