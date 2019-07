AMESE OFICIA O CBM/SE SOLICITANDO QUE ATESTADOS MÉDICOS SEJAM VALIDADOS

15/07/19 - 10:52:13

Na última sexta-feira, dia 12 de julho, a Associação dos Militares dos Estado de Sergipe (Amese) oficiou o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Mateus, solicitando ao mesmo que seja empregado “bom senso” no acatamento dos atestados médicos de acompanhamento dos bombeiros militares que permanecem junto a seus familiares em momentos de atenção à saúde dos mesmos.

“Acreditamos que o Coronel Mateus irá se sensibilizar com o pedido. Boa parte destes bombeiros são os únicos familiares que podem dar assistência a seus pais já idosos, filhos com deficiência física ou mental, ou outros problemas de igual gravidade. Tais fatos podem acontecer com qualquer um de nós, ninguém está livre”. Foi o que disse o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira.