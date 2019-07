Ana Maria Braga faz churrasco e dança com participantes do ‘Super Chef’. Final da competição aconteceu nesta segunda-feira (15) e teve Nando Rodrigues como vencedor

Ana Maria Braga reuniu os participantes do Super Chef, quadro com celebridades no Mais Você, nesta segunda-feira (15) para um churrasco em sua cobertura duplex no Rio. A apresentadora foi filmada se divertindo com os colegas e tomando caipirinha.

Bruno De Luca, João Vitti, Solange Couto e Xande de Pilares apareceram nos vídeos publicados nas redes sociais. Nando Rodrigues foi o vencedor do Super Chef e ganhou 50 mil reais. O sambista também aparece cantando uma música feita especialmente para o programa.

A cobertura duplex é de frente para o mar de São Conrado, ao lado da Pedra da Gávea, ponto de descida de asas-deltas na Zona Sul do Rio. A apresentadora abriu a casa com exclusividade para a QUEM. Ana Maria tem vários consoles de videogame e uma TV de 100 polegadas.

“Queria agradecer a todos por essa tarde maravilhosa, onde comemoramos a final do SuperChef, programa que me permitiu conhecer pessoas incríveis…Um agradecimento especial à @anamaria16 que me deu essa oportunidade e a toda equipe Mais Você por todo carinho…Gratidão!!!!”, postou Xande de Pilares.

