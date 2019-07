Após chuvas, prefeitura de Itabaiana intensifica trabalhos para recuperar estradas

15/07/19 - 11:19:51

No último final de semana, o prefeito Valmir de Francisquinho solicitou à Secretaria de Obras para que fizesse um apanhado dos locais prejudicados com as fortes chuvas dos últimos dias. Desde então, a equipe da Secretaria tem visitado povoados para analisar, de perto, a situação das estradas e das passagens molhadas.

De acordo com Wilson Andrade, chefe do setor de limpeza do município, alguns locais já foram catalogados e os trabalhos iniciados. “Nesta segunda-feira, 15, encaminhamos máquinas para realizar o patrolamento de estradas vicinais do Povoado Mangueira e na que dá acesso ao Parque dos Falcões. De tarde, vamos seguir para outras localidades”, informa Wilson.

Ainda segundo Wilson, haverá nesta semana, a manutenção da área da passagem molhada do Povoado Cajaíba. “As chuvas foram tão intensas que prejudicou parte do acesso. Mas nessa terça vamos encaminhar uma equipe para lá”, garante o administrador.

Foto assessoria