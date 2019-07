APOSTADOR DE CANINDÉ GANHA MAIS DE R$ 100 MIL NO SORTEIO DA LOTOFÁCIL

15/07/19 - 08:07:53

Um apostador do município de Canindé do São Francisco, ganhou mais de R$ 100 mil na Lotofácil, realizado na última sexta-feira (12). Ele acertou as 15 dezenas sorteadas, juntamente com outras 17 pessoas.

O sorteio foi realizado na última sexta-feira. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24 e 25.

O apostador ainda não identificado vai receber R$ 117,000,00.