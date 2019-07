CAPITÃO SAMUEL COMEMORA APOSTILAMENTO DO ÚLTIMO CONCURSO DOS PMs

15/07/19 - 08:59:16

Depois de quatro anos de luta junto a Policiais e Bombeiros de Militares, o deputado estadual Capitão Samuel anuncia a vitória da categoria. Na manhã desta segunda-feira, 15, o Governo do Sergipe decretou o apostilamento de Militares estaduais da PM.

O apostilamento foi uma promessa de campanha do deputado estadual Capitão Samuel, que durante anos enfrentou esta luta, buncando sempre o diálogo com o governo, e hoje comemora a conquista junto aos colegas de farda.

Segundo Samuel a notícia é um motivo de grande festa para os Militares. “Me comprometi e abracei a luta dos colegas de farda. Agradeço a palavra e a honradez do Governador Belivaldo Chagas, que se comprometeu com o apostilamento. Hoje comemoro com todas as famílias envolvidas com esta Vitória. A sensação é de missão cumprida”, ressalta.