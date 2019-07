CORPO DE JOVEM QUE TENTOU ATRAVESSAR RIACHO COM MOTOCICLETA É ENCONTRADO

15/07/19 - 15:13:06

O corpo do jovem que desapareceu na última quinta-feira (11), quando tentou atravessar o Riacho com uma motocicleta, foi localizado no inicio da tarde desta segunda-feira (15), nas margens do Riacho da Capivara em uma localidade conhecida como Loreno.

O ele tentou fazer a travessia, mas com as chuvas e as fortes correntezas, a vítima foi arremessada dentro do riacho. Desde então população e corpo de bombeiros tentaram encontrar a vitima, mas não foi possível encontra-lo com vida.

Com informações de Sou de Sergipe