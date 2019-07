Cursos de mecânica básica movimentam a Uninassau de Aracaju

15/07/19 - 17:00:58

Reparos de Eletrodomésticos e mecânica básica de automóveis foram sucesso de público

Por: Suzy Guimarães

Pequenos reparos em eletrodomésticos podem deixar de ser um problema na vida das pessoas. O projeto Capacita aconteceu na UNINASSAU Aracaju e ofereceu, na quinta-feira (11), o curso Reparos de Eletrodomésticos, ministrada pelo professor, Alexandre Bezerra.

“A ideia do curso foi oferecer a possibilidade de as pessoas realizarem pequenos reparos em eletrodomésticos. Quando esses quebram, nem sempre é necessário levar a uma oficina, há situações que podem ser resolvidas em casa com facilidade. Esses reparos foram explicados no curso, que teve duração de quatro horas”, disse o organizador do minicurso, o coordenador dos cursos de Engenharia da Instituição, Elísio Cristóvão.

Ele observou que os reparos podem ser feitos em aparelhos como liquidificador, ferro elétrico, TV, rádio e outros eletros de pequeno porte que fazem parte da vida doméstica. “Nós mostramos também como utilizar as ferramentas certas para a realização dos reparos. Muitas pessoas possuem esses instrumentos, mas não sabem como utilizar”, ressaltou.

Automóveis

Também organizado pela coordenação de Engenharia, aconteceu, na quarta-feira (10), o curso Mecânica de Autos para Mulheres. “Não só buscamos dar uma noção de como lidar com pequenos problemas que ocorrem nos automóveis, mas uma visão geral do funcionamento de um carro. Foi um sucesso. Não só mulheres participaram, mas também homens se interessaram pelo curso”, observou o professor. Ele disse que as pessoas foram orientadas sobre como se comportar quando forem a uma oficina para que não sejam enganadas e gastem mais do que o necessário para o conserto do veículo.