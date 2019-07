Capitão Samuel apoia SETUR na captação de recursos para SE

15/07/19 - 17:00:02

Na tarde desta segunda-feira, 15, o deputado estadual Capitão Samuel visitou a SETUR (Secretaria Estadual de Turismo), com o objetivo de ajudar o secretário, Manelito Franco, no que for preciso para dar celeridade às ações para o crescimento do fluxo de turistas no estado de Sergipe.

Várias propostas e projetos foram protocolados no Ministério do Turismo e no mês de agosto, uma comissão formada por deputados estaduais, irá se unir ao secretário de turismo para buscar, em Brasília, a aprovação e liberação dos recursos do Governo Federal. Os projetos visam beneficiar e desenvolver os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itaporanga, Indiaroba e outros. Todos os investimentos previstos nos projetos apresentados pelo governo de Sergipe somam 60 milhões de reais.

Segundo o Secretário de Turismo, Manelito Franco, ele está animado e trabalhando 24 horas por dia para a liberação destes recursos. “Se conseguirmos a liberação destes recursos traremos muitos benefícios para os sergipanos. Estou certo de que estes projetos irão gerar emprego e renda para os sergipanos. Não podemos abrir mão desses recursos e buscarei ajuda de todos” ressalta.”

Para o Capitão Samuel a união de forças trará grandes resultados. “Meu objetivo com esta visita é de me colocar inteiramente à disposição do secretário para que, juntos, possamos conquistar recursos para Sergipe. Estados menos atrativos conseguem ter um fluxo turístico grande, queremos fomentar o nosso potencial turístico”, afirma.

Foto assessoria

Por Ane Isabelle