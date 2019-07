DETRAN DE SERGIPE INICIA ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DA PLACA MERCOSUL

15/07/19 - 13:33:38

A reunião ocorreu na manhã desta segunda-feira, 15, na sede da autarquia

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) iniciou os procedimentos para implantação da Placa Mercosul em Sergipe que, segundo a Resolução nº 780, de 26 de junho de 2019, deverá ser implementada em todo o país até 31 de janeiro de 2020. Durante reunião entre a diretoria e a equipe técnica na manhã desta segunda-feira, 15, na sede da autarquia, o diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo, estabeleceu um cronograma de trabalho para estudo e implantação do novo sistema de identificação veicular.

“Estamos trabalhando para a implantação o mais breve possível da Placa Mercosul no estado nos padrões exigidos pela Resolução 780, que exige a nova placa nos casos de primeiro emplacamento, mudança de categoria do veículo, furto ou dano da placa e transferência de município ou estado em caso de ainda estar com a placa cinza”, destacou.

Além do presidente Abner Melo, estiveram presentes na reunião os diretores Administrativo e Financeiro, Marcos Sampaio, e de Atendimento e Credenciamento, Renato Constâncio, o gerente do Renavam, Ricardo Ribeiro, e o técnico da Assessoria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Ageplandi) Luiz Antônio Uchôa Silva.

Fonte: Detran/SE