Dupla tenta assaltar farmácia, faz refém e acaba presa no bairro Siqueira Campos

15/07/19 - 06:43:37

Uma tentativa de assalto ocorrida na tarde deste domingo (14) terminou com uma dupla de bandidos presos.

As informações são de que a dupla tentou assaltar uma farmácia localizada no bairro Siqueira Campos em Aracaju. Os marginais entraram no estabelecimento e fizeram clientes refém, mas acabaram presos.

Segundo informações passadas por populares, policiais militares do Batalhão de Choque agiram rápido e conseguiram prender a dupla em flagrante.

Ninguém se feriu. Já os marginais foram encaminhados para a Delegacia Plantonista.