EM 3 ANOS, ASSALTOS A ÔNIBUS REDUZEM 80% NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA

15/07/19 - 17:09:54

O número de assaltos nos ônibus do transporte coletivo da capital e Região Metropolitana registrou uma queda de mais de 80% em comparativo entre os seis primeiros meses de 2016 e os de 2019. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) e refletem o trabalho integrado entre as polícias, as empresas e os funcionários do sistema.

De acordo com o levantamento feito pelo Setransp, de janeiro a julho de 2016 foram contabilizados 973 roubos nos ônibus que fazem o transporte coletivo. Enquanto que no mesmo período deste ano, foram registradas 165 investidas criminosas. Os dados representam uma queda de 83,04% na incidência de roubos dentro dos ônibus que fazem o transporte coletivo em Aracaju e nas outras três cidades da Região Metropolitana.

O resultado positivo é fruto da integração entre as polícias Militar e Civil com o Setransp. O sindicato firmou parcerias para melhorias nos equipamentos de videomonitoramento instalados no interior dos veículos, além de agilizar a comunicação da presença de atitudes suspeitas às instituições que formam a SSP, assim como destaca o secretário da Segurança Pública, João Eloy.

“É um resultado bastante positivo e atuamos diariamente para continuarmos coibindo essa ações criminosas no transporte coletivo. Constantemente realizamos reuniões entre as polícias e o sindicato para avaliarmos a situação e traçar medidas em conjunto de atuação. As empresas vêm se mostrando dispostas a colaborar com investimentos em equipamentos de segurança e nós estamos a postos para atuar no combate da criminalidade”, concluiu.

Segundo o Setransp, esse resultado se deve a parceria e o empenho nas ações planejadas entre o próprio Sindicato, as empresas de ônibus, as Polícias Militar e Civil, a SSP, a GMA, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), a Prefeitura de Aracaju e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Sergipe (SINTTRA). “Essa união de forças do setor do transporte, a SSP e as demais frentes de segurança do Estado e Município está beneficiando os passageiros de ônibus e coloca Aracaju entre os destaques em relação às demais capitais do Brasil no quêsito mais segurança no transporte público coletivo”, frisou o presidente do Setransp, Alberto Almeida.