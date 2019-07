GOVERNO DO ESTADO INICIA A RECUPERAÇÃO DA PONTE NO MUNICÍPIO DE RIACHUELO

15/07/19 - 13:45:09

Trabalho de aterro das duas cabeceiras e serviços de contenção está previsto para ser concluído em 24 horas

Objetivando minimizar os problemas causados pelas chuvas da última semana e assegurar a mobilidade de pedestres e condutores, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Sedurbs, com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, DER, iniciou na manhã de hoje, 15, a recuperação de uma das pontes sobre o Rio Sergipe, no município de Riachuelo, a 29 km de Aracaju.

Os trabalhos correspondem ao aterro das duas cabeceiras e serviços de contenção na ponte mais antiga, que liga a sede municipal ao Bairro Centrão e aos municípios de Malhador e Divina Pastora, e tem previsão de ficar concluídos em 24 horas.

De acordo com o Secretário Estadual do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto, as ações têm sido imediatas. “Para não prejudicar cerca de 800 profissionais que trabalham na Fábrica do Povoado Centrão, iniciamos os serviços na ponte antiga, que no momento está liberada apenas para a passagem de pedestres. A Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) está fazendo os reparos na Adutora que passa sobre a ponte mais nova e, posteriormente, avaliaremos as ações a serem adotadas na ponte”, explica.

Outras ações

Em outros territórios sergipanos, as equipes do DER estão realizando ações para melhorar a trafegabilidade. Na Rodovia SE-100, entre o Povoado Pontal e a sede de Indiaroba, profissionais executam serviços de drenagem e retirada de material da pista. Na Rodovia SE 170, entre Itabaiana e Lagarto, está sendo feita limpeza de pontes e desobstrução das vias. Já na Rota do Sertão (SE -175), em alguns trechos entre os municípios de Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora da Glória, os trabalhadores realizam a execução de descidas d’água, com alvenaria de pedra argamassada.

A respeito da ponte que desabou parcialmente na Rodovia SE- 240 entre os municípios de Santa Rosa de Lima e Divina Pastora, o DER só poderá fazer uma avaliação dos estragos nos próximos dias, uma vez que as águas continuam passando sobre a ponte. Por continuar interditada, o local foi sinalizado e o acesso aos dois municípios está sendo feito pela cidade de Moita Bonita.

Informações e foto ASN