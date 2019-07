GOVERNO ESTADO GARANTE ASSISTÊNCIA INTERSETORIAL AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS

15/07/19 - 05:03:02

Município mais atingido pelas chuvas no estado, de acordo com a Defesa Civil Estadual, Riachuelo tem recebido assistência especial em todos os aspectos

O Governo do Estado tem realizado diversas ações importantes desde a última quinta-feira (11), quando fortes chuvas atingiram o estado de Sergipe, causando transtornos em vários pontos do estado.

As equipes da Inclusão e Assistência Social, Defesa Civil, DER, Deso, Samu, entre outras, não tem tido descanso desde que as fortes chuvas começaram.

Desde o início das chuvas, o governador Belivaldo Chagas vem coordenando o trabalho das várias áreas do governo do estado, mobilizadas para atender às necessidades mais urgentes da população.

De posse dos relatórios dos estragos, que estão sendo atualizados a todo momento, o governador Belivaldo Chagas irá nesta segunda e terça-feira (15,16), anunciar uma série importante de novas medidas para ajudar na recuperação dos estragos feitos pelas chuvas.

O município mais atingido pelas chuvas no estado, de acordo com a Defesa Civil Estadual, Riachuelo tem recebido assistência especial em diversos aspectos.

Além do alto volume de água, que atingiu dezenas de residências, a ponte que interliga o município às cidades de Malhador e Divina Pastora se encontra com a cabeceira comprometida e foi interditada, bem como a ponte de acesso ao município de Santa Rosa de Lima. As providências de recuperação destes locais deverão ser iniciadas já na próxima segunda-feira (15).

No âmbito social, o Governo do Estado está distribuindo, através da Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Seit), agasalhos e diversos outros mantimentos, como alimentos, colchões, roupa de cama, e materiais de higiene como fraldas, sabonetes, dentre outros insumos, às famílias afetadas pelas chuvas.

Ainda para contribuir e minimizar os efeitos da chuva, o governo tem distribuído, através da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), água potável para os municípios que registraram as maiores dificuldades em relação ao abastecimento, como Riachuelo, Malhador, Boquim, Pedrinhas, Lagarto, Simão Dias, Aquidabã, Carira e Brejo Grande. Ao todo, foram 20 mil litros distribuídos em cada município, com ampliação para outras regiões ao longo do último sábado (13).

Já o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) está com seis equipes de operação, distribuídas nas rodovias estaduais, fazendo trabalho de sinalização, desobstrução de rodovias devido à queda de árvores, materiais de encostas (areia, rochas, entre outros), limpeza de calhas e retirada de lixos das margens das estradas, minimizando os danos causados pelas chuvas. Mais de 20 trechos de rodovias já receberam os serviços.

Visita

Para avaliar os efeitos da chuva no estado, na manhã deste domingo (14), o município de Riachuelo recebeu a visita do secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, que esteve em Sergipe sobrevoando a região de Riachuelo.

Ele também participou de reunião junto à vice-governadora, Eliane Aquino, a secretária da Seit, Lêda Couto, e o diretor da Defesa Civil Estadual, Coronel Alexandre José. O objetivo do encontro promovido pelo Governo foi o de pleitear recursos federais para restabelecimento e assistência às áreas atingidas.

Desabrigados e desalojados

De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, no último sábado (13), o número de desabrigados contabilizados é de 913 pessoas em 14 municípios – sendo consideradas desabrigadas pessoas que tiveram que deixar suas casas e encontram-se sob a responsabilidade do poder público, seja através de abrigamento ou do pagamento de aluguel social.

Os dois municípios com maior número de desabrigados continuam sendo Riachuelo (351) e Aracaju (220). Além deles, foram registrados 72 desabrigados em São Cristóvão, 08 em Estância, 39 em Nossa Senhora do Socorro, 18 em Lagarto, 40 em Indiaroba, 16 em Japaratuba, 50 em Laranjeiras, 12 em Umbaúba, 20 em Maruim, 40 em Carmópolis, 19 em Frei Paulo e 03 em General Maynard.

Em se tratando de desalojados [pessoas que deixaram suas residências e estão nas casas de familiares ou amigos], foram identificadas 833 pessoas em 09 municípios: Aracaju (600); Socorro (140); Japaratuba (60); Lagarto (04); Carmópolis (04), Santa Rosa de Lima (04), Itaporanga (08), Frei Paulo (10) e Divina Pastora (03).

Mais ações

Desde o agravamento das chuvas no estado, na última quarta-feira (10), o Governo do Estado tem tomado diversas medidas com o objetivo de buscar prevenção, avaliar danos e tomar providências a respeito das áreas atingidas.

Na quinta-feira (11), o governador Belivaldo Chagas participou de reunião com o grupo de trabalho intersetorial criado para monitorar as áreas de risco, bem como com prefeitos e demais autoridades, além de visita à barragem do Rio Poxim, com o objetivo de tranquilizar a população a respeito do risco de rompimento de barragens.

“Recebemos diariamente um relatório da situação das barragens do Estado desde que as chuvas começaram e, até o momento, nenhuma apresenta qualquer risco”, afirmou o governador. Desde então, o governador tem recebido diversos relatórios a respeito da situação nos municípios sergipanos, bem como tem solicitado mobilização geral de órgãos para prestar assistência e garantir a segurança da população.

Após avaliação dos danos causados e de todo o trabalho que já vem sendo realizado ao longo dos dias, o Governo do Estado irá anunciar mais medidas concretas de apoio à população durante a próxima semana.

Fonte e foto assessoria