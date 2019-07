IFS – Campus Itabaiana oferta vagas em cursos subsequentes

15/07/19 - 17:01:15

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos técnicos subsequentes em Agronegócio e Manutenção e Suporte em Informática. As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 17 de julho (quarta-feira), na Coordenadoria de Registro Escolar (CRE) do Campus. A seleção será feita a partir da análise dos históricos escolares do ensino médio dos inscritos.

Os cursos subsequentes são oferecidos para conduzir o aluno à habilitação profissional técnica, com carga horária variável em cada módulo, e duração total de dois anos para curso de Agronegócio e um ano e meio para o curso de Manutenção e Suporte em Informática. Para ingresso, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio.

O curso de Agronegócio busca dar ao concluinte conhecimento para aplicar técnicas de gestão e de comercialização que visem ao aumento da eficiência do mercado agrícola e agroindustrial. Já o de Manutenção e Suporte em Informática capacita o profissional para, por exemplo, realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, identificando os principais componentes de um computador e suas funcionalidades.

Mais informações pelo site: www.ifs.edu.br/seletivo

Ascom IFS campus de Itabaiana