OPERAÇÃO NAVALHA NÃO PODE TERMINAR EM PIZZA, DIZ DIRETORIA DA CUT/SE

15/07/19 - 13:25:25

CUT emite Nota Pública contra o retorno de Flávio Conceição ao TCE. Vai ter Ato!

À época do afastamento de Flávio Conceição do Tribunal de Contas (TCE), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) fez protesto na porta do órgão fiscalizador distribuindo doce de leite em alusão à metáfora da corrupção, segundo várias reportagens publicadas em veículos de comunicação da mídia local (Acesse os links e confira algumas reportagens ao final da nota).

Muitos anos se passaram, mas antes que pudéssemos esquecer, fomos surpreendidos com a notícia de que Flávio Conceição pleiteia na Justiça não só sua vaga de conselheiro, mas a de presidente do TCE, novamente.

Ainda não há decisão sobre o assunto, mas podemos afirmar que a volta de Flávio Conceição ao Tribunal de Contas depõe contra a imagem do órgão fiscalizador. O próprio Ministério Público Federal (MPF) comunicou formalmente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) que o processo da Operação Navalha não está trânsito em julgado, o que impede que o TCE decida sobre processo administrativo para que Flávio Conceição volte a assumir a presidência do TCE.

Nesta hora é bom lembrar que durante muito tempo, o TCE foi visto popularmente como ‘Tribunal do Faz de Conta’, mas num período recente essa imagem negativa começou a mudar. Houve um lapso de crédito após a chegada à presidência do conselheiro Clóvis Barbosa que, num possível retorno de Flávio Conceição, poderá deixar o TCE.

Registramos que há muito tempo o movimento sindical vinha cobrando do Tribunal solução para o atraso no pagamento dos salários dos servidores municipais. Foi na gestão de Clóvis que o TCE acatou a sugestão da CUT de cobrar dos municípios com salários dos trabalhadores atrasados o cumprimento deste compromisso antes de realizar festa. O fato gerou muita polêmica, mas também deu resultado na conquista da dignidade e respeito aos servidores municipais.

Também na gestão de Clóvis Barbosa, o Tribunal ficou mais acessível à população sergipana. O órgão atuou para melhorar a transparência das contas públicas dos municípios. Em parceria com a Universidade Federal, ficou mais fácil o acesso a documentos públicos, fortalecendo a transparência para que sindicatos dos servidores tivessem elementos para fazer debate sobre o reajuste em cada município e denunciar prefeito mau pagador. Naturalmente Clóvis não é uma unanimidade, mas, antes dele, não vimos nada semelhante no TCE em termos de transparência e diálogo com a sociedade. Desta forma, o TCE vai dar dois passos para trás, na contramão da história, caso decida pela saída de Clóvis Barbosa e o retorno de Flávio Conceição.

Antes disso, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) vai realizar um protesto nesta quinta-feira, dia 18/7, às 8h, na porta do TCE, como forma de marcar posição e expressar o seu repúdio ao retorno de Flávio Conceição.

Escrito por: Diretoria da CUT