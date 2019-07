PARTE DA PONTE EM PORTO DA FOLHA DESABA E É INTERDITA PARA O TRÁFEGO

15/07/19 - 12:49:05

Devido às constantes chuvas que caíram em todo estado durante toda a semana passada, mais uma ponte acabou ficando comprometida devido ao volume de água.

Desta vez, as informações são de que parte da estrutura da ponte que localizada no Povoado Canudos, no município de Porto da Folha, desabou neste domingo (14), e por conta disso foi interditada

De acordo com a Defesa Civil do município a ponte foi interditada após desabar parcialmente.

Segundo a defesa civil do município, dois pilares de sustentação desabaram neste domingo (14) e a ponte está toda rachada. “O nível da água baixou, mas, ainda assim, a ponte não aguentou e desabou parcialmente. Interditamos a ponte e orientamos aos motoristas pegar rotas alternativas para ter acesso ao município”, informa a defesa civil municipal.