PM prende suspeitos de assaltos ônibus no interior do Estado

15/07/19 - 10:30:17

Nesse sábado, 13, policiais da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia / 3º BPM) prederam suspeitos de assaltos a ônibus no interior do Estado. Os militares receberam uma denúncia anônima sobre a presença de três pessoas armadas em um ônibus do transporte intermunicipal que seguia para a cidade de Macambira, região Agreste sergipano.

Os policiais conseguiram interceptar o veículo e, na abordagem, encontraram em posse de José Ryan Santana da Silva, uma faca tipo peixeira para realizar o assalto com o auxilio de Jéssica da Silva Santos e Bruna Stefany dos Santos Silva. Ambas disseram que o crime seria realizado para quitar uma dívida de droga com Eugenio Mota Silva, um traficante conhecido como “Escamação”, e que estaria os esperando na cidade de Campo do Brito.

A guranição se deslocou até o endereço indicado. Ao se aproximar do local, visualizaram o suspeito indicado, que tentou fugir, mas foi preso logo depois. Com ele, os policiais militares encontraram uma moto Honda, algumas trouxas de maconha e um celular.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana para os procedimentos legais.

Com informações de PM/SE