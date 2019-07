POVOADO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE REALIZARÁ FESTIVAL DE POESIA FALADA

Quando há uma boa ideia sendo colocada em prática é viável copiá-la e aplicá-la em outro lugar. Essa foi a visão dos membros do projeto “De Mãos dadas com a Poesia”. Inspirados nos festivais de poesia falada existentes em nosso estado (Estância e Japaratuba) resolveram criar o I Festival de Poesia Falada da Baixa Verde (I FESPOFABV). Baixa Verde é um dos povoados que compõem o município de Monte Alegre de Sergipe, localizado no alto sertão sergipano. Nele é desenvolvido o projeto “De mãos dadas com a poesia” desde 2017, envolvendo os estudantes da Escola Municipal Antônio Barbosa. Com o objetivo de envolver, ainda mais, as crianças e jovens no universo da leitura e escrita, os idealizadores criaram o FESPOFABV. Assim, ideias, conhecimentos e experiências serão trocados.

O Festival é destinado a Poetas do Ensino Fundamental Menor (Reservado a Estudantes da rede municipal e estadual de Monte Alegre de Sergipe) e Poetas em Geral (Destinado a qualquer poeta do estado de Sergipe). As inscrições estarão abertas até o dia 20/07/19, gratuitamente. Cada poeta pode inscrever dois poemas. Para isso é só solicitar o Regulamento com a ficha de inscrição pelo e-mail [email protected]

A premiação será da seguinte maneira:

Poetas do Ensino Fundamental Menor

1° Lugar- R$150,00

2° Lugar – R$100,00

3° Lugar – R$50,00

Melhor Intérprete – R$100,00

Poetas em Geral

1° Lugar- R$150,00

2° Lugar – R$100,00

3° Lugar – R$50,00

Melhor Intérprete – R$100,00

Agora é só enviar o texto e tornar este festival ainda mais real e significativo.

Por Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Membro do projeto “De Mãos Dadas com a Poesia”