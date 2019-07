Prefeitura de Aracaju trabalha para recuperar a cidade após as chuvas

15/07/19 - 04:44:22

A Prefeitura de Aracaju já iniciou as ações de recuperação da cidade devido aos danos e transtornos causados pelas chuvas na capital desde a sexta-feira, 12, quando o volume pluvial começou a cair com menos intensidade. Neste domingo, 14, equipes de diversos órgãos e secretarias municipais estão nas ruas trabalhando para garantir que os aracajuanos possam ter um início de semana mais tranquilo.

A atuação de uma escala expressiva de trabalhadores neste final de semana é uma determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, em conjunto com o Comitê de Gerenciamento de Crise, que desenvolveram estratégias especiais para esse período. Após acumular cerca de 300mm de chuvas desde a última segunda-feira, 8, que representa um volume maior que o dobro do esperado para o todo o mês de julho, Aracaju marca um acumulado de apenas 8,4mm nas últimas 12h de uma previsão de 10mm para todo o domingo.

Durante todo o período chuvoso, estratégias desenvolvidas pela gestão municipal e executadas preventivamente, antes da chegada das chuvas, como as ações de limpeza de canais e de bueiros, facilitaram o escoamento das águas e fizeram com que a cidade suportasse bem a intensidade das precipitações.

Porém, algumas áreas da cidade foram mais atingidas pela chuva, como a avenida Euclides Figueiredo, que teve a sua recuperação priorizada pelas equipes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb). A Emurb realizou o patrolamento na avenida Euclides Figueiredo, ainda no sábado, 13. No domingo, nas imediações do bairro Dom Luciano, foi feita a limpeza da rede de drenagem da via localizada na zona Norte da capital. Todo o serviço também conta com o auxílio dos serviços trabalhadores de limpeza da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Os serviços também estão sendo realizados para a recuperação da rede drenagem na rua Maruim, bairro Centro, e da avenida Augusto Franco, Ponto Novo, na abertura de vala para facilitar o escoamento do volume de águas pluviais na Invasão Mangabeiras, bairro 17 de Março, e na terraplenagem para remoção de material no bairro Coqueiral. Além disso, a Emurb retomou as operações do Tapa-buraco, para restaurar as vias prejudicadas pela ação das chuvas, com agentes atuando em diversos bairros. Neste domingo, na avenida Maranhão, bairro 18 do Forte.

Outros serviços

Para o completo reestabelecimento da cidade, profissionais da Secretaria Municipal da Assistência Social, da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), da Saúde (SMS) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), seguem à disposição da população através de diversos serviços ofertados. Em especial, na região do Jabotiana, que compreende o Santa Lúcia, JK, Sol Nascente e Largo da Aparecida, que também foi fortemente atingida pelas chuvas e consequente cheia do rio Poxim Mirim, que resultou no alagamento de casas. A situação que exigiu do poder público municipal atenção e atuação redobrada no local.

Através da Assistência Social da Prefeitura, famílias desabrigadas recebem apoio e acompanhamento de profissionais em três espaços localizados no bairro Jabotiana e administrados pela gestão municipal: o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Madre Teresa de Calcutá, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Airton de Andrade e a Associação de Moradores do Sol Nascente.

Nesta manhã, a Secretaria Municipal da Saúde também continuou realizando atendimentos à comunidade do Largo da Aparecida, através de equipes formadas por médico, enfermeiro e técnico em enfermagem. No local, uma das equipes teve acesso a uma senhora idosa por meio de bote inflável do Corpo de Bombeiros. Através da Emsurb, a Prefeitura atende à população com o serviço de coleta, que funcionou durante todo o período chuvoso cumprindo seus dias e horários marcados.

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, continua atenta aos chamados da população. Após mais de 130 chamados emergenciais ao longo da semana, na manhã deste domingo, 14, atendeu a mais uma ocorrência por meio do número emergencial 199. Desta vez, no bairro Jabotiana.

Fonte e foto ascom