Prefeitura de Riachuelo dá continuidade às ações da força-tarefa

15/07/19 - 04:50:02

As ações de força-tarefa em prol das famílias de Riachuelo, vítimas da enchente na última semana foram reiniciadas logo cedo na manhã deste domingo, 14. As equipes de diversas secretarias e voluntários se somaram à população para a limpeza de casas e ruas do município, recolhimento de entulhos, produção e distribuição de alimentos, doação de remédios e utensílios de limpeza e higiene pessoal.

Na manhã deste domingo, grupos de jipeiros sergipanos, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Sol Nascente, seguiram em comboio até Riachuelo para a entrega de um grande volume de doações arrecadadas em apenas um dia de ação; 628 cestas básicas, 2 mil litros de água, 290 itens de produtos de limpeza, além de roupas, sapatos, lençóis, cobertores e etc.

As doações chegam a todo momento de diversas partes de Sergipe e são sempre bem-vindas, mas, os danos causados pelas enchentes são enormes e que a ajuda ainda é necessária, em especial dos seguintes produtos: ovos, carnes, calabresa, leite, temperos, legumes/verduras, farinha, manteiga, cremogema, vinagre e óleo. Outros utensílios também estão sendo necessários, como produtos de limpeza para casa, higiene pessoal, copos descartáveis, peças íntimas, colchão e lençol.

As doações podem ser entregues na Escola Municipal Francisco Leite. Assim como, quem quiser mais informações de como fazer as doações ou ajudar de forma voluntária, pode entrar em contato através do número (79) 98832-1623.

Fonte e foto ASCOM PMR.