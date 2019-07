Processo seletivo para diretor de escola entra na fase das entrevistas

15/07/19 - 13:19:55

Por Ítalo Marcos

Os candidatos que estão participando da seleção para diretor das escolas estaduais iniciarão, a partir desta terça-feira, 16, a quarta etapa do Processo Seletivo referente às entrevistas. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou o edital nº 12/2019, com o cronograma da Banca Examinadora que realizará essa fase, contendo os nomes, datas e horários das entrevistas.

Cada candidato deverá levar três vias impressas de seu plano de gestão para apreciação da banca examinadora. Nenhum participante poderá assistir à entrevista de outro e não será permitido reagendamento das entrevistas por ausência do candidato; logo, a ausência implica eliminação da seleção.

De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH/Seduc), professor Jorge Costa Cruz Júnior, a Banca examinadora será composta pelo diretor da Diretoria Regional de Educação (DRE), representante do DRH e representante do Departamento de Educação (DED), que vão avaliar os Planos de Gestão com base nos critérios do edital.

“Os mais de 400 candidatos irão apresentar o seu Plano de Gestão durante a entrevista, momento em que os membros da banca examinadora farão perguntas. Essa é a última das etapas da seleção, fase que vai dizer qual a classificação final dos candidatos”, explicou Jorge Costa, lembrando ainda que as entrevistas serão feitas por grupos de escolas.

O cronograma da Banca Examinadora com os nomes, datas e locais das entrevistas poderá ser conferido através do link: http://seed.se.gov.br/ARQUIVOS/AGENDA_DAS_BANCAS.PDF

Resultado e posse

As entrevistas serão realizadas nas sedes das Diretorias Regionais de Educação. Para os candidatos da DEA, serão feitas na sede da Seduc. O resultado deverá ser divulgado até o dia 31 de julho, e a posse está prevista para a segunda semana de agosto.

Os candidatos selecionados participarão de um curso de formação com duração de 10 módulos, cujo início está agendado para o dia 2 de agosto. “O curso será feito após a posse, com os diretores já exercendo a função. O que eles aprenderem durante a formação já colocarão em prática nas suas escolas”, disse Jorge Costa.

Processo Seletivo

O edital desse Processo Seletivo tornou-se público no dia 6 de junho deste ano. Puderam se candidatar às 284 vagas disponíveis os integrantes do quadro permanente do magistério público estadual de Sergipe. A seleção, realizada pela Seduc, visa profissionalizar e democratizar a gestão da Educação pública no Estado e melhorar os índices educacionais das escolas estaduais. Também faz parte da política do governador Belivaldo Chagas, cumprindo sua promessa de campanha.

A primeira etapa consistiu na inscrição dos candidatos, através do portal da Seduc, fase em que eles preencheram o formulário de inscrição e anexaram a documentação comprobatória das informações lançadas no formulário. Já a segunda etapa foi a análise do Currículo dos candidatos, avaliados por uma comissão de examinadores que considerou, para fins de pontuação, a experiência profissional e a formação acadêmica.

Na terceira fase do processo de seleção, os candidatos tiveram que elaborar um Plano de Gestão, em conformidade com as regras descritas no edital, documento que terão de apresentar à Banca Examinadora nesta quarta e última etapa desse Processo Seletivo.

Foto Eugênio Barreto