Reunião das comunidades atingidas pela enchente do Bairro Jabotiana

15/07/19 - 11:27:16

A “Lagoa Doce” hoje é um dos únicos locais que contribui seriamente com a macrodrenagem da região, já que a maior parte da área foi impermeabilizada pela especulação imobiliária. A obra da DESO já aterrou quase 50% da área da lagoa, sem nenhum projeto sócio ambiental e sem dar ouvidos às necessidades da comunidade.

Desde fevereiro de 2019 que a população da comunidade do bairro Jabotiana exige que a DESO pare de aterrar a “Lagoa Doce”, onde a “vida” está representada através da diversidade da fauna e flora. Além do respeito à natureza, um dos maiores problemas é o risco de alagamento do bairro, inundando as casas, trazendo problemas sérios à população e podendo tirar a vida de pessoas.

A Deso, através de uma gata (empreiteira), fez uma estrada do lado norte da lagoa, fazendo com que a lagoa tivesse intercomunicação direta com braço do rio Poxim através de manilhas, baixando a cota de extravasamento da lagoa que somente acontecia em grandes cheias. Com isso a água do rio que já tem influência de maré naquele ponto salinizasse a lagoa, matando grande parte da vida existente.

Consequentemente a lagoa, ao invés de ser uma solução, passou a ser uma contribuidora, ou seja, mais um problema grave nos momentos elevados de chuvas. Um crime ambiental, uma calamidade anunciada com culpados conhecidos: Deso, Adema, prefeitura municipal e governo estadual.

O que era previsto aconteceu antes mesmo da obra finalizar, aliás ainda no processo de fundação, nas primeiras chuvas a lagoa extravasou, e o pior, já que hoje ela foi interligada com o rio Poxim através de manilhas, sem nenhum estudo técnico e com o consentimento/apoio da ADEMA. Sendo assim, com as chuvas atuais, a lagoa, o rio Poxim e todo o sistema pluvial do bairro e adjacências estão equalizados, trazendo prejuízos estratosféricos para a população.

Solicitamos o embargo da obra e a recuperação imediata do meio ambiente, retornando com o respeito e a vida normal entre natureza e sociedade, pois nem mesmo um plano de contingenciamento emergencial para a população existe por parte da Deso.

Existe uma ação desde abril deste ano na primeira vara cível, que a juíza federal (Bióloga) Telma Maria ainda não deferiu, agora após esta inundação temos a total certeza que ela decide.

Como sempre dissemos e divulgamos: “POPULAÇÃO CALADA … LAGOA ATERRADA … JABOTIANA INUNDADA!”

Convocação

Convocamos todos os moradores do bairro Jabotiana, para discutirmos quais ações deveremos tomar após mais uma inundação que trouxe prejuízos irreparáveis para a população.

Existem culpados e devemos responsabilizá-los, exigirmos nossos direitos como cidadãs (ões) e termos garantia que jamais acontecerá novamente.

A Deso, Adema, prefeitura municipal e governo estadual tentam passar a idéia de “calamidade pública”, mentira, isso é crime ambiental que vai desde a especulação imobiliária, destruição dos manguezais ao aterro da Lagoa Doce.

Assembléia unificada dos moradores do Bairro Jabotiana

Data – segunda (15/07/2019) às 19 horas

Local – Associação de moradores do Cj Santa Lúcia

Moradores da Jabotiana

(Em defesa da Lagoa Doce)

Da assessoria do Movimento Não Pago