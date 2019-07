Rosário do Catete decretou a situação de emergência e Riachuelo calamidade pública

Devido as fortes chuvas que caíram em todo estado durante toda a semana passada, a Prefeitura de Rosário do Catete decretou nesta segunda-feira (15) situação de emergência no município. A medida tem validade de 180 dias a contar da sexta-feira (12).

O Rio Siriri, que margeia a parte baixa da cidade, transbordou e segundo informações passadas pela prefeitura, o fato não acontece há mais de anos no município.

40 famílias estão desabrigadas e sendo acolhidas em prédios municipais. O aluguel social será providenciado para abrigar pessoas cujos imóveis estejam com a estrutura comprometida.

Segundo a defesa civil estadual, em boletim divulgado neste sábado (13), o número de pessoas desabrigadas passou de 809 para 913 em 14 municípios sergipanos.

Em Riachuelo, a situação é mais complicada e tem 351 pessoas desabrigadas. Por conta disso, decretou estado de calamidade pública por 30 dias. O nível do Rio Cotinguiba subiu e alagou diversas ruas impedido o trânsito nos principais acessos da cidade, que também ficou sem água e sem energia elétrica.

Foto: Prefeitura de Rosário do Catete/Divulgação