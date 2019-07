Sergipe é o 2º estado com maior redução no número de homicídios dolosos no país

A redução também continua sendo registrada nos primeiros dias do 2º semestre

As constantes reduções no número de homicídios registrados em Sergipe continuam sendo destaque nacionalmente. Em matéria publicada pelo G1, o estado aparece com uma redução maior a 30% em comparativo entre os cinco primeiros meses do ano passado e de 2019. O índice de redução é maior do que o dado nacional, que foi de uma queda de 22% na incidência desse crime.

A redução foi publicada na seção Monitor de Violência, uma parceria entre o portal de notícias com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nele, Sergipe e Ceará aparecem como os estados de maior redução na incidência desse crime.

O secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, destacou que a integração entre as instituições que formam a SSP é fundamental para essa redução, que além do levantamento feito pelo G1 referente aos cinco primeiros meses deste ano, prosseguiu também para junho e continuou em julho.

“A tendência de queda verificada nos primeiros cinco meses do ano se mantém em junho e julho. O esforço feito por nossos policiais, peritos e bombeiros e o planejamento colocado em prática tem apresentado resultados muito positivos para a população de Sergipe. O impacto na capital é muito. Para se ter uma ideia, nós estamos desde o dia 05 de julho sem nenhuma ocorrência de homicídios dolosos em Aracaju. É um período sem esse tipo de ocorrência que não registramos há muitos anos”, explicou.

O foco no controle do sistema prisional também contribuiu na redução nos casos de homicídios, como citou o secretário de Justiça e Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto. “Ceará e Sergipe são exemplos de estados que estabilizaram o sistema prisional. O sistema [prisional] passou a ser controlado pelas administrações penitenciárias, e isso teve um reflexo claro na redução dos homicídios dolosos em estados como Sergipe e Ceará”, concluiu.

Fonte e foto ASN