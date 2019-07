Sinpol/SE realiza campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos

15/07/19 - 04:48:29

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) inicia nesta segunda-feira, 15, uma campanha aberta à sociedade de arrecadação de alimentos não-perecíveis e roupas para vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A ação é coordenada pela vice-presidente da entidade sindical, Robenilde Gonçalves, e direcionada para pessoas que estão desabrigadas e/ou desalojadas no bairro Jabotiana, na capital sergipana.

“Temos acompanhado os resultados das fortes chuvas em nosso estado e decidimos nos somar à causa que atinge tantas pessoas neste momento e que necessitam de apoio coletivo. Sabemos que há outras campanhas em andamento e a nossa vem para somar. Estaremos disponibilizando seis pontos de coleta dos materiais ao longo desta semana para nossos filiados e demais cidadãos colaborarem. Nossos materiais serão encaminhados na próxima semana diretamente para a Associação dos Moradores do Sol Nascente. Solicitamos então alimentos, casacos, lençóis e roupas em geral, para crianças e adultos”, detalhou Robenilde Gonçalves.

Filiados do Sinpol/SE e demais cidadãos poderão doar os alimentos e agasalhos ao longo desta semana, entre os dias 15 e 19 julho, em seis pontos para doações, que serão monitorados diariamente pelo sindicato. Em cada um destes pontos, haverá duas caixas: uma destinada aos alimentos e outra destinada às roupas doadas pelos cidadãos.

“Mais de 900 pessoas estão desabrigadas em Sergipe. Dessas, mais de 200 são do bairro Jabotiana. É o momento de nos colocarmos no lugar do outro, de exercitarmos a nossa solidariedade e fazer a nossa parte. Fazer o bem faz bem”, concluiu a vice-presidente do Sinpol/SE.

Pontos para doações

Ponto 1: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE)

Endereço: Rua Professor Miguel Rezende, 72, bairro Atalaia, Aracaju.

Ponto 2: Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol).

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 5727, bairro Capucho, Aracaju.

Ponto 3: Superintendência Geral da Polícia Civil (Supci)

Endereço: Rua Duque de Caxias, bairro São José, Aracaju (prédio anexo à Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe).

Ponto 4: Delegacia Plantonista Norte (Central de Flagrantes)

Endereço: Avenida Visconde de Maracaju, bairro Santos Dumont, Aracaju.

Ponto 5: Departamento de Crimes Contra o Patrimônio da Polícia Civil (Depatri)

Endereço: Rua José de Oliveira Filho, 2.148, bairro Grageru, Aracaju.

Ponto 6: Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil (DHPP)

Endereço: Rua Boquim, 692, bairro Cirurgia, Aracaju (próximo à praça da Bandeira).

Da assessoria