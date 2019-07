Vigilância Ambiental monitora efeitos das chuvas no interior do estado

15/07/19 - 10:20:35

Foi feita avaliação e dado apoio organizacional das atividades de assistência e monitoramento das conseqüências à saúde das famílias que podem estar expostas ao aumento do número de doenças

A equipe da Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde (SES), durante todo o domingo, 14, esteve em Riachuelo, município atingido elas fortes chuvas ocorridas desde a última quinta- feira, 11, para avaliação e apoio organizacional das atividades de assistência e monitoramento das conseqüências à saúde das famílias que podem estar expostas ao aumento do número de doenças como leptospirose, hepatites A, doenças respiratórias, diarreicas, tétano acidental, doenças transmitidas por vetores, transtornos psicossociais, assim como acidentes provocados por animais peçonhentos entre outras.

A equipe da SES, sob a coordenação do Gerente Alexsandro Xavier Bueno, composta por técnicos da Gerência Ambiental e de Alimentos, visitou as áreas atingidas, abrigos e central de recepção das doações de alimentos, colchões, roupas, água e produtos de higiene pessoal e limpeza. De acordo com Alexsandro, a situação verificada nas áreas atingidas foi de muita destruição. A avaliação de danos permitirá a identificação das necessidades em saúde que subsidiará a tomada de decisão para, inclusive a solicitação de apoio dos níveis estadual e federal, através da utilização recursos humanos e disponibilização de kits de medicamentos.

“A velocidade do alagamento e o nível de altura que a água atingiu as residências foram muito altos. Ficamos aliviados por não haver registros de vítimas fatais, porém, a Secretaria de Saúde deverá estar atenta aos cuidados pós-enchente, pois, nestas situações muitas doenças e agravos à saúde podem surgir. Neste primeiro momento, a atuação da equipe é necessária para coleta de informações e avaliação dos danos (avaliação dos serviços de saúde; prestação de serviços – avaliação do abastecimento de água, de energia elétrica; avaliação do nº de desabrigados e do número de desalojados, quantidade de abrigos”, explica.

A SES continuará a visitar todos os municípios atingidos para prestar o apoio necessário, como parte das ações integrantes do Programa Estadual de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada a Desastres – VIGIDESASTRE/SE.

In loco

Segundo o gerente da Vigilância Ambiental da SES, Alexsandro Xavier Bueno, na visita foi possível aplicar as orientações técnicas para organização dos abrigos, como os cuidados na preparação de alimentos, higiene e consumo seguro de água. No local utilizado para recebimento e triagem dos donativos, a equipe forneceu informações sobre a separação, identificação e armazenamento dos alimentos e roupas.

“Foram distribuídos materiais como cartilhas e folders para os gestores, a fim de fornecer orientação à população sobre os cuidados gerais no manuseio de materiais que entraram em contato com a água contaminada, higiene de alimentos, organização das pessoas nos abrigos e outros. Fomos recepcionados pela prefeita Cândida Leite, que prontamente acionou o Secretário de Saúde para o repasse das informações preliminares e para adoção das medidas sanitárias mais urgentes”, finaliza.