Circuito Sesc de Corridas acontece no próximo domingo, dia 21

16/07/19 - 11:10:21

O Circuito Sesc de Corridas acontecerá no Hotel Sesc Atalaia neste domingo, (21) com várias opções de competição para os atletas profissionais e amadores, sendo corridas de 5km e 10km para os corredores e caminhada com percurso de 2,5km para os adeptos do esporte de baixo impacto. Além disso, a diversão para as crianças também estará garantida, com a corrida kids, corrida de revezamento entre pais e filhos.

O objetivo da Circuito Sesc de Corridas é promover um evento esportivo com objetivo de estimular as pessoas de diversas faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos, na prática esportiva com segurança.

O Circuito Sesc de Corridas terá em sua programação momentos de lazer, integração e entretenimento através de uma programação variada com jogos educativos por meio do projeto Brincando com Arte, além de música ao vivo e aulão de ginástica para os atletas.

“A atividade física é uma importante ferramenta para a formação de uma sociedade mais saudável e com melhor qualidade de vida. Assim, oportunizar e estimular a prática da corrida de rua constituem importantes elos de aproximação com a população”, disse Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, entusiasmado com o projeto.

A corrida acontecerá às 7h, no Hotel Sesc Atalaia. As inscrições estão acabando, mas ainda podem ser feitas nas Centrais de Atendimento do Sesc no valor de R$60,00, contudo o portador do cartão Sesc tem 50% de desconto na compra do seu kit para a corrida. Mais informações sesc-se.com.br.

