Concurso Interno do Selo Comemorativo 100 anos do CBMSE

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) torna aberto o concurso para escolha do logotipo do selo comemorativo dos 100 anos da instituição. O concurso pretende promover a participação dos integrantes da corporação na construção da imagem e da identidade visual da instituição.

O logotipo do selo comemorativo vencedor passará a ser de propriedade total e exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e estará sujeito a alterações bem como poderá ser utilizado em todas as formas da identidade visual, tais como em eventos, folders, impressões, papéis timbrados, convites, envelopes, site institucional e em outras aplicações definidas pelo Comando do CBMSE.

Inscrição

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas pelo site do Corpo de Bombeiros no período máximo de até 30 dias após a abertura do concurso.

O autor da proposta vencedora receberá como premiação dez dias de dispensa de serviço que poderão ser divididos em até dois períodos, devendo ser gozados no prazo de um ano a contar da homologação final.

Fonte: Ascom CBM/SE