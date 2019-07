Desabrigados das chuvas em Sergipe recebem doações do Capacita

16/07/19 - 10:55:47

A UNINASSAU destinou alimentos para os moradores do Santa Lúcia

Por: Suzy Guimarães

As chuvas que assolaram Aracaju nos últimos dias causaram grandes transtornos à população. Alguns bairros alagaram e dezenas pessoas ficaram desabrigadas. Por causa disso, a UNINASSAU Aracaju optou por destinar as doações de alimentos não perecíveis do projeto Capacita para as vítimas das chuvas.

A Instituição entregou as doações à Associação de Moradores do Bairro Santa Lúcia. O diretor da UNINASSAU, Yuri Neiman, disse que a ação de responsabilidade social faz parte das prioridades da UNINASSAU. “Para nós, é gratificante ajudar as pessoas e contribuir para uma sociedade melhor”, enfatizou.

Representada pelos professores Niraildes Machado Prado e Demerson Tavares, a Instituição foi até a comunidade e entregou os alimentos que serão distribuídos para os moradores que perderam suas casas ou tiveram a residência alagada pela ação das chuvas.

“Para nós, é de grande importância ajudar as pessoas que precisam. O Capacita já é um projeto de responsabilidade social e ajudar as pessoas por meio da distribuição de alimentos é ainda mais recompensador”, disse a professora.

Da mesma forma, Demerson explicou que é satisfatório saber que pessoas desabrigadas serão beneficiadas com os alimentos que entregamos. “No Capacita, ofertamos mais de sete mil vagas em 71 cursos gratuitos e, com a entrega dos alimentos, ampliamos o nosso processo de responsabilidade social”, observou professor da UNINASSAU.

Foto assessoria