Desemprego e violência urbana assombram Socorro, escreve Uilliam Pinheiro

16/07/19 - 08:18:33

Nossa Senhora do Socorro está vivendo momentos muito difíceis. É considerado um dos municípios mais violentos do Brasil, segundo o Atlas da Violência publicado pelo IPEA e um dos fatores que geram o aumento da violência urbana é o desemprego.

Segundos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego, nos primeiros cinco meses do ano de 2019 (janeiro a maio), o município de Nossa Senhora do Socorro apresentou um saldo negativo de 407 postos de trabalho. Ou seja, o desemprego em 2019 cresceu no 2º maior município de Sergipe.

No período de janeiro a maio deste ano foram 2.223 trabalhadores admitidos contra 2.630 trabalhadores demitidos. Dos quatro municípios da região metropolitana, Nossa Senhora do Socorro apresentou o pior resultado apresentando a maior taxa de aumento do desemprego no período.

Constata-se isso claramente no município com o fechamento de várias indústrias no complexo industrial de Socorro como por exemplo a falência da Cerâmica Sergipe LTDA, conhecida como Escurial que, infelizmente, desempregou cerca de 600 trabalhadores. Outro exemplo recente foi o fechamento da filial de rede de supermercados Todo Dia no conjunto João Alves.

Enquanto isso, não vislumbra-se por parte da administração do prefeito padre Inaldo nenhum programa ou política pública de atração de investimentos para o município. Bom lembrar que o governador Belivaldo Chagas é aliado político, mas mesmo assim não se observa uma articulação entre município e estado para promover o município no tocante a manutenção de empregos e geração de novos postos.

Os eventos “pró-empregos” promovidos pela gestão do padre Inaldo através da secretaria de Trabalho ou erram nas estratégias estabelecidas ou é uma proposta populista e eleitoreira para iludir a população socorrense, pois os dados do CAGED remetem ao aumento do desemprego como apresentado acima. Muito se questiona a efetividade dos cursos de qualificação profissional oferecidos pela secretaria municipal de Trabalho e a forma como é conduzida os trabalhos desta secretaria.

A geração de renda e emprego é essencial para o desenvolvimento econômico de um município e cabe ao gestor municipal elaborar projetos e programas nesse intuito. Nessa caminhada é fundamental o diálogo entre os agentes sociais como empresários, trabalhadores, agentes políticos e o gestor municipal para a construção conjunta de alternativas para criar um ambiente favorável a instalação de novos empreendimentos, e consequentemente, a geração de emprego e renda. Infelizmente, não se vê por parte da prefeitura de Nossa Senhora do Socorro essa iniciativa com real efetividade.

Com esses dados de aumento da taxa de desemprego logo a tendência é que a violência urbana continue em patamar alarmante e a população de Nossa Senhora do Socorro sofrendo dado a incapacidade da administração do prefeito padre Inaldo na resolução dos problemas de nosso município.

Uilliam Pinheiro

Economista, ativista social e cidadão socorrense