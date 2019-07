Diretores do STERTS e FITERT visitam o Senador Alessandro Vieira

16/07/19 - 11:03:02

Nesta segunda-feira (15), os diretores representantes do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) e Federação dos Radialistas a FITERT, fizeram uma visita especial ao Senador Alessandro Vieira por dois motivos. Primeiro, em agradecimento pelo apoio a criação da carteira nacional dos radialistas – o PLC 153/2017, que já foi aprovado na CCJ, na ocasião o Senador Alessandro foi o relator do processo, vale salientar que foi aprovado também o pedido de urgência para que o mesmo seja Pautado na Ordem do Dia do Senado. “Eu acredito na aprovação do PLC 153/2017 na segunda quinzena de agosto” afirmou Vieira aos diretores. O cenário mostra que está cada vez mais próxima a aprovação definitiva a identidade profissional dos radialistas, sendo assim a carteira de radialista será válida como prova de identidade, em todo território nacional, para isso teve o apoio indispensável também dos senadores sergipanos pela receptividade e apoio ao projeto e estendemos o nosso agradecimento ao senador Rogério Carvalho e a Senadora Maria do Carmo, que também nos receberam com muito entusiasmo e declararam-se favorável ao projeto. O Projeto de Lei (PLC) 153/2017, tem o texto, de autoria do ex-deputado André Moura ao qual estendemos também nossos agradecimentos, assim como ao senador Jorge Kajuru (PSB-GO) que emitiu relatório favorável, com uma emenda de redação, inclusive, Kajuru adaptou a proposição à nova denominação do “Ministério do Trabalho”, substituindo a expressão por “Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia”.

O segundo motivo da visita ao Senador Alessandro Vieira, foi para pedir mais uma vez apoio a um outro projeto que tramita no Senado Federal, projeto de Lei da Câmara N° 118, DE 2017, que altera o art. da Lei n° 11.327, de 24 de julho de 20016, que “Institui o Dia do Radialista”, a ser comemorado em 21 de setembro, mais uma vez foi muito bem acatado pelo senador que na oportunidade relatou que os radialistas estão muito bem representados no Senado Federal, levando em consideração que tem vários senadores profissionais de rádio e TV.

Na foto com o senador Alessandro Vieira, as entidades sindicais estão representadas pelo Fernando Cabral, Secretário Nacional de Política Sindical da FITERT e a diretora Marcia Meirellys representante do STERTS.

Fonte e foto STERTS