É muito grave o estado de saúde do ex-governador João Alves, diz a filha, Ana Alves

16/07/19 - 11:38:26

É muito grave o estado de saúde do ex-governador de Sergipe João Alves Filho, 78 anos, que teve um mal súbito na noite desta segunda-feira (15), em sua residência em Brasília.

Após o problema, o ex-governador foi internado às pressas em um hospital da capital federal. João Alves está internado e entubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A equipe médica não sabe o que provocou o problema. O seu estado de saúde é delicado.

No final da manhã desta terça-feira (16), a jornalista Ana Alves, filha do ex-governador, confirmou que o estado de saúde do pai é grave, “por conta do alzeimher, que é uma doença degenerativa. Não gostaria de passar uma informação dessa, mas infelizmente é muito grave a situação dele”, lamentou a jornalista Ana Alves.

Problemas – o ex-governador foi diagnosticado com Alzeimehier e se encontra sob os cuidados de familiares. No mês de maio, João Alves sofreu um acidente doméstico e precisou ser internado, lá em Brasília, já que teve um corte na cabeça e recebeu alguns pontos. Na oportunidade chegou a ser levado a UTI por conta da perda de sangue, mas dias depois recebeu alta médica.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida