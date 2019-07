Eleições sem grandes opções

16/07/19 - 00:01:50

Diógenes Brayner – [email protected]

Uma liderança política sem mandato e que não pretende tê-lo, que milita na oposição em razão da orientação do seu partido, que não faz da política balcão de negócios e nem levanta bandeira para alimentar ilusões ideológicas, começou a se movimentar para montar um bloco que apareça nas próximas eleições, como opção do eleitorado que não deseja uma chapa única para disputar mandatos majoritários e proporcionais nas eleições de 2014.

A coluna já tratou desse assunto e mostrou que não há um nome de oposição que se firme como opção para disputar o Governo em 2022. Essa preocupação se espalhou e já vai começar encontros isolados de lideranças políticas que fazem oposição ao Governo, para que busquem um entendimento e se preparem para a indicação de um nome que possa ser lapidado. Claro que é um objetivo não tão fácil de ser atingido, porque se sabe da superação de alguns nomes, mas não é impossível montar um grupo à altura para a disputa das eleições majoritárias de 2022.

A liderança citada acima quer conversar com os Valadares (PSB), com o Heleno Silva (PRB), com Eduardo Amorim (PSDB), com José Carlos Machado (DEM) e até com André Moura (PSC), que deles todos [com insucessos eleitorais] não ficou isolado e atua como secretário de captação do Rio de Janeiro, mostrando trabalho. A ideia também é trazer todo esse pessoal para o centro das discussões, apesar de o momento político não ser propício para posições radicais – e até de caráter paroquial – em razão das dificuldades pelas quais passam o Estado.

De qualquer forma, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) realiza um trabalho sem muito apelo, mas que o faz aparecer com o seu trabalho. Difícil tirar o seu nome da disputa, enquanto a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) dá sinais claros de que pretende a reeleição. Na situação, o senador Rogério Carvalho (PT) atua para chegar ao Governo, o que também fazem os deputados federais Fábio Mitidieri (PSD) e Laércio Oliveira (PP), que não escondem a vontade de não retornarem a Brasília.

É um quadro insosso e carece de um pouco de sal para dar gosto a uma provável disputa com lideranças ainda opacas, que não demonstram brilho para o processo maior e nem tesão para o pleito municipal. As eleições não perdem o sentido, mas há um visível afastamento de segmentos da sociedade que não vêem mais lógica nas escolhas de nomes para ocupar mandatos proporcionais ou majoritários.

Diogo sai da Cohidro

O ex-prefeito de Carira, Diogo Machado, foi mesmo exonerado da Diretoria administrativa e Financeira da Cohidro e estaria muito “chateado com o governador Belivaldo Chagas”.

*** Diogo Machado foi preso na Operação Xeque Mate do Sertão. Com o objetivo de dar cumprimento a mandados expedidos pelo Ministério Público.

Jerônimo em Lagarto

A informação é que o ex-deputado federal e ex-prefeito de Lagarto, Jerônimo Reis, voltou a se movimentar politicamente.

*** Ele tem conversado com lideranças para voltar à Prefeitura. Jerônimo defende a tese de que Fábio Reis, em Brasília, é muito melhor para o Estado e especialmente para Lagarto.

Um nome de consenso

Também tem o fato de que o nome de Jerônimo é consenso na família Reis, inclusive da irmã, a deputada estadual Goretti Reis (PSD).

*** Sobre Goretti, ela estava se insinuando para ser candidata, mas com a entrada de Jerônimo ela recua.

Não aceita a disputa

O ex-prefeito Jerônimo Reis disse ontem que não aceita ser candidato a prefeito de Lagarto: “quero saúde e paz”, falou. Acha que não é momento para disputar e consertar “essa bagunça na administração municipal e até brigar com amigos”

*** Jerônimo deixou claro que não se refere a essa administração de agora, “mas de três outras que antecederam à atual. Temos que conseguir um nome com coragem para disputar a Prefeitura e reorganizá-la”.

Rômulo fala sobre PT

Rômulo Rodrigues, um militante petista que mexe bem no tabuleiro estratégico do partido, deu entrevista importante ao jornal Do Dia. Disse que o “PT não está dividido. O que há é a constância de vida do PT”.

*** Para Rômulo, “O PT sempre avalia a conjuntura e se posiciona sobre o que é estratégico e meramente tático”. Acrescentou que “para a maioria é estratégico ter candidatura própria em Aracaju”.

Rômulo surpreende

Uma declaração de Rômulo surpreende: “o PT tem um desafio interno pela frente, que é encontrar no PED um militante com firmeza ideológica, conhecimento do partido, sem projeto pessoal e que tenha tempo integral para desempenhar a tarefa de presidi-lo”.

*** Uma análise rápida desse perfil revela um nome: Rômulo Rodrigues, já que ele sugere um militante “sem rótulo de pertenciamento. E que seja o melhor para o PT e para todos”.

Construir estratégias

Ao colunista, Rômulo Rodrigues disse “a questão não é ficar com o deputado federal João Daniel (PT) ou apoiar Edvaldo Nogueira (PCdoB), mas ter estratégia, porque ela é fruto da análise. Construída a estratégia, aplica-se a praticam-se as táticas”.

*** – O acúmulo de tarefas e de poder limita os raciocínios e prejudica o processo, disse.

É amigo do pessoal

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse ontem que não pretende deixar o PTB, admitindo que não tem motivos para isso. A informação é que ele conversa com o PSL.

*** Sobre isso, aliás, ele diz que é apenas amigo do pessoal…

PSC e posições

Um grupo do PSC em Aracaju disse ontem que o deputado Gilmar Carvalho, do partido, é assunto encerrado e se “ele for candidato a prefeito de Aracaju ou não é decisão dele”.

*** Esse segmento do partido não o apoia nas eleições de 2020.

Conversa com ACM

Já está agendada uma conversa entre o deputado Gilmar Carvalho (PSC) e o presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador, ACM Neto. Ele vai com José Carlos Machado, que está à espera da data.

*** O problema da filiação de Gilmar ao DEM é a legislação que não permite. Caso ele saia do PSC pode perder o mandato.

Conversa com André

Gilmar Carvalho pretende conversar com o presidente regional do PSC, André Moura, para que ele o expulse do partido. O que não haveria problema com a legislação.

*** Mas isso não vai acontecer, porque André teria que expulsar mais dois deputados que desejam sair do PSC: o estadual Capitão Samuel e o federal Valdevan Noventa.

Deu tudo certo

O deputado Laércio Oliveira (PP) comemorou a aprovação da reforma da Previdência e acha que dará tudo certo na votação do segundo turno em agosto.

*** Laércio passa o recesso em Sergipe e no final do mês fará um evento para filiações no Partido Progressista. Já conta como certa a filiação de 10 prefeitos.

*** Laércio quer formar um arco de alianças, mas primeiro vai cuidar das filiações no Estado como um todo. O deputado pensa no Governo em 2022.

PRB vai conversar

O ex-deputado Heleno Silva (PRB) confirmou que Edvaldo Nogueira (PCdoB) ligou para o presidente municipal do partido, Eduardo Lima, e marcou uma conversa.

*** Edvaldo disse que gostaria de dialogar com o PRB e pediu a Eduardo que fizesse a ponte para um encontro e ficaram de marcar uma agenda.

Estaremos na reunião

De Brasília, Heleno Silva (PRB) disse que “com certeza estaremos juntos nessa agenda [ Heleno e Jony Marcos]”. Sobre se encontrar, “Heleno disse que nós vamos conversar sim”!

*** – Agora nós vamos deixar muito claro que temos uma conversa muito próxima com a vice-governadora Eliane Aquino (PT): “O PT, podemos dizer assim, é Eliane”.

Ainda sem aulas

Informação que chega de Canindé do São Francisco é que “As aulas até agora nada!” mais um ano perdido. alguém tem que fazer alguma coisa.

*** – Pelo que sei não há muita preocupação da administração, ônibus parado não há gasto, não havendo gasto sobra e nossos filhos como fica?

*** E o apelo: “Pelo amor de Deus vocês da Câmara tomem alguma providência”.

E incentiva ação

A mesma fonte diz que “em outros tempos os pais já teriam ido às rádios, à Promotoria e até à outras instâncias. É complicado vermos a situação do município”.

*** E conclui: “Sabemos que muitos que estão na administração tentam, a todo custo, resolver uma questão antiga, uma bomba que agora explodiu”.

Bompreço será Sam’s Club

Través de e-mail à coluna, a “Walmart Brasil confirma o encerramento da loja Hiper Bompreço Jardins, que será reformada e convertida em um Sam’s Club”.

*** A empresa possui outras seis lojas em Sergipe, “que receberão investimentos em breve e passarão por um processo de renovação e atualização de seus ativos para propiciar experiência de compra cada vez melhor”.

Afrouxa as regras

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que na contramão do que deseja a maioria da população, Jair Bolsonaro promove e libera geral do uso de agrotóxicos, arma a população e ainda afrouxa regras de fiscalização do trânsito.

*** Segundo Rogério, “com a necropolítica de Bolsonaro, pouca gente chegará à idade de se aposentar.”

Toma café no Ceasa

O presidente do PT, deputado federal João Daniel, tomou café ontem à tarde com lideranças do PT da região Sul e Centro-Sul para tratar sobre o partido.

*** A conversa girou mais precisamente sobre o fortalecimento do partido e a realização do TED.

Um bom bate papo

Edvaldo age – O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), está começando a conversar sobre sucessão municipal. Está agindo…

Teria pifado – Até o momento nada sobre a conversa de Edvaldo Nogueira com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Pode ter pifado.

Não comparecem – Na Assembleia Legislativa os deputados tiraram recesso para valer. Ontem apenas um parlamentar compareceu a seu gabinete.

Ver assistência – Jackson Barreto (MDB) compareceu ontem, ao lado de Belivaldo, em Riachuelo e Santa Rosa de Lima, para acompanharem obras de recuperação.

Tudo legal – O vice Mourão afirmou que não vê nenhum problema legal na possível indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Não pode ser – Ser ministro do Brasil nos EUA não pode ser indicado em razão de ser filho do presidente. Além disso, Eduardo é incompetente e analfabeto.

Alguma coisa – Houve alguma coisa que fez o ex-presidente Lula ficar em silêncio em sua sala de hospedes a Polícia Federal de Curitiba.

Bom tempo – As chuvas deram um bom tempo em Sergipe. Agora é tentar cuidar das conseqüências e ficar à espera de uma nova invernada. Não tem jeito.

Moro é culpado – Se é para o ministro Lewandowski analisar suspeitas sobre vazamento de processo de Moro para Bolsonaro está tudo definido: Moro é culpado.